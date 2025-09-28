Birleşik Onur Yürüyüşü Ara Bölgede Gerçekleşti

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden yüzlerce kişi, 27 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen Birleşik Onur Yürüyüşü ile bir kez daha barış, adalet ve özgürlük için bir araya geldi. “United by Pride” (Birleşik Onur Yürüyüşü), adanın iki yarısını müzik, dans ve dayanışma ile buluşturarak, bölünmüşlüğe karşı ortak bir ses yükseltti.

Yürüyüş, Lefkoşa’nın kuzeyindeki Kuğulu Park ve güneyindeki Özgürlük Meydanı’ndan eşzamanlı olarak başladı. Katılımcılar, Ledra Palace’taki ara bölgede buluşarak ayrılığı birlikte dönüştürdü; bu noktada kutlama ve protesto iç içe geçti. Etkinlik boyunca drag performansları, dans gösterileri, canlı müzikler ve insan hakları savunucularının konuşmalarıyla direnişin kesişimselliğine vurgu yapıldı.

Etkinlik, yalnızca yerel değil, uluslararası basının ve kurumların da ilgisini çekti. Birleşmiş Milletler kontrolündeki bölgelerde düzenlenen dünyadaki tek Onur Yürüyüşü olma özelliği taşıyan bu buluşma, Kıbrıs’ta birlikte yaşamın mümkün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Organizatör örgütler yaptıkları açıklamalarda, sadece LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa değil; aynı zamanda ırkçılığa, sömürgeciliğe, militarizme ve özellikle Filistin’de süregelen soykırıma karşı da yan yana durduklarını güçlü bir şekilde vurguladı.

Kuir Kıbrıs Derneği yaptığı açıklamada “Birleşik Onur Yürüyüşü bir kutlama olmakla birlikte; geçmişin acılarına, güncel adaletsizliklere ve yok edilen umutlara karşı renklerle, seslerle ve bir aradalıkla gerçekleşen bir direniştir” dedi.

Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında:

Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılıkla mücadele eden bir sivil toplum örgütüdür. LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, sağlık ve psikososyal destek gibi alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle iş birliği içinde aktif olarak çalışmalar yürütmektedir.