Mahkemeden Tarihi Karar: Nefret Söylemi Davasında LGBTİ+’lar Haklı Bulundu

Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerinin cezasız kalmaması için verilen mücadelede tarihi bir karar çıktı. Kuir Kıbrıs Derneği ve insan hakları savunucusu Erman Dolmacı tarafından açılan ve İnsan Hakları Platformu’nun hukuki destek sunduğu dava, 30 Eylül 2025 tarihinde Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden tarafından karara bağlandı.

Mahkeme, 2021 yılında sosyal medyada Onur Yürüyüşü'ne yönelik yapılan hakaret, aşağılama ve hedef gösterme içerikli yorumların ardından yapılan şikâyetlerin Polis tarafından etkin soruşturulmadığına dair iddiaları değerlendirdi ve dava Kuir Kıbrıs Derneği’nin lehine sonuçlandı.

Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, kararında ayrıca nefret söyleminde bulunan kişilere yönelik polis tarafından derhal ve etkili bir şekilde soruşturma başlatılması gerektiğini emretti. Bu, yalnızca geçmişteki ihmalin değil, geleceğe yönelik yükümlülüklerin de açık biçimde tanımlandığı bir dönüm noktasıdır.

Başta avukatımız Öncel Polili olmak üzere bu sürece katkı koyan İnsan Hakları Platformu’na, tüm destekçilere ve özellikle yargı sürecinde, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve adaleti önceleyen Sayın Yargıç’a içtenlikle teşekkür ederiz. Yalnızca bireysel hakların değil, toplumsal adaletin de merkezine yerleşen bu karar, devletin pasif kalamayacağını, LGBTİ+’ları koruma yükümlülüğü taşıdığını ve nefret suçlarında etkili, hızlı ve kapsayıcı bir soruşturma yürütülmesinin zorunlu olduğunu ortaya koymuştur.

Dava sonrası açıklama yapan LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı şunları söyledi: “Bu karar, LGBTİ+’ların bu adada yalnız olmadığını ve nefretin karşısında bir arada, güçlü bir şekilde durabileceğimizin açık bir göstergesidir. LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerinin cezasız kalmadığı, eşitlik ve adaletin esas alındığı bir toplum için mücadelemiz sürecek.”