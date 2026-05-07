SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Üstel hükümetinin müdahaleleri DAÜ'yü karıştırdı! UBP'liler birbirine girdi! Kılıçlar çekildi!

Üstel hükümetinin müdahaleleri DAÜ'yü karıştırdı! VYK Başkanı Rektörü hedef gösterdi.. Eski Sendikacı Mudahar Akar ise VYK Başkanına Şemi Bora'ya hiçbir UBP'lin artık seslenmeyeceğini açıkladı
Üstel hükümetinin müdahaleleri DAÜ'yü karıştırdı! UBP'liler birbirine girdi! Kılıçlar çekildi!

Üstel hükümetinin müdahaleleri DAÜ'yü karıştırdı! VYK Başkanı Rektörü hedef gösterdi.. Eski Sendikacı Mudahar Akar ise VYK Başkanına Şemi Bora'ya  hiçbir UBP'lin artık seslenmeyeceğini açıkladı

 

ŞEMİ BORA AÇIKLADI, HEDEF GÖSTERDİ

DAÜ VYK Başkanı Sayın Şemi BORA, üniversite çalışanlarına gönderdiği uzun mesajın sonunda oldukça dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki, üniversitemizin mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önündeki en büyük engel, Rektör ve ekibindeki bazı kişilerin benimsediği yönetim anlayışıdır. Kendi içinde parçalanmış bir kurumun ilerleme kaydetmesi beklenemez.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı olarak, mevcut Rektör ile üniversitemizin yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşturulabileceğine dair herhangi bir güvenim kalmamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi, kişisel yaklaşımlara teslim edilemeyecek kadar köklü ve stratejik öneme sahip bir kurumdur.

Üniversitemizin önünü açmak adına gerekli tüm sorumlulukları tereddütsüz ve kararlılıkla yerine getireceğim. Bu çerçevede, Senatomuzla gerekli istişareler derhal başlatılacak; sürecin mevzuata ve üniversitemizin uzun vadeli çıkarlarına uygun şekilde yürütülmesi için gereken tüm adımlar gecikmeksizin atılacaktır.”

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYIN

DAÜ- DER, DAÜ- KOOP VE DAÜ PER- SEN Kurucusu Mudahar AKAR:  Şemi Bora derhal Görevden Alınmalı

ÜNİVERSİTE YÖNETMEK ÇOK ÇOK ESKİDEN BELEDİYE YÖNETMEYE BENZEMEZ SAYIN ŞEMİ BAŞKANIM .

REKTÖR SAYIN HASAN KILIÇ ADAM GİBİ ADAMDIR VE KÖKTEN PARTİLİMİZDİR.

EKİP KADROSUNUN DA KENDİSİ İLE UYUMLU ÇALIŞTIĞINI BİLİYORUM.

TERCİHLERİN YAPILACAĞI GÜNLERDE , ÜNİVERSİTE ADINA BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMANIZ ÜNİVERSİTEYİ KAMUOYU , YÖK VE DAÜ’NÜN RAKİPLERİ ÖNÜNDE MALİ AÇIDAN KÖTÜLEMENİZ ÇOK BÜYÜK BİR HATA VE TALİHSİZLİKTİR.

BU SÖZLERİ SİZE 50 YILLIK BİR UBP’Lİ VE 1990-2016 YILLARI ARASINDA DAÜ’DE ÇALIŞAN ;

DAÜ- DER, DAÜ- KOOP VE DAÜ PER- SEN KURUCUSU OLAN BİRİSİ OLARAK SÖYLÜYORUM.

DAÜ’DEKİ 26 YILLIK İŞ HAYATIMDA BİR ÇOK VYK BAŞANI İLE KARŞILAŞTIM VE ÇOK DEĞERLİ PARTİLİLERİMİZLE ÇALIŞTIM.

AMA BÖYLE SİZİN GİBİSİNİ İLK DEFA GÖRDÜM.

SİZE TAVSİYEM DAÜ’YÜ DAHA BÜYÜK FELAKETE SÜRÜKLEMEDEN DERHAL VYK BAŞKANLIĞINDAN, MÜMKÜNSE PARTİMİZE DE ZARAR VERMEDEN DERHAL İSTİFA EDİNİZ.

ÇÜNKÜ BU GÜNDEN SONRA DAÜ’DE SİZE SELAM VERECEK HİÇ BİR UBP’Lİ BULAMAYACAKSINIZDIR.

SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE SAYIN BAŞBAKANIMIZA BURADAN ÇAĞRI YAPIYORUM VE ÖZELDEN DE YAZIYORUM, DERHAL SİZİ GÖREVDEN ALMALIDIRLAR.

mudahar_akar.png

 

 

