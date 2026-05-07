Mehmetçik "Ay Yıldız Yolu" yarından itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Mehmetçik köyü sınırları içerisinde bulunan Mehmetçik "Ay Yıldız Yolu"nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında söz konusu yol güzergâhı, cuma ve cumartesi günleri geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerden, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.