DAÜ giriş ve burs sınavı, 6 Haziran tarihinde yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2026 – 2027 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 6 Haziran Cumartesi günü 10.30 – 13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sınav için başvurular 2 – 29 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek.

Sınav, KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de herhangi bir lise veya dengi okulda 4 yıl kesintisiz eğitim görmekte olan TC veya yabancı uyruklu öğrenciler ile KKTC’de ve TC'de öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını tercih edecek olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek.

Aday öğrenciler, sınav sonucunda DAÜ’nün sunduğu çeşitli burs olanaklarından yararlanma fırsatı elde edecek.

-Kılıç: “Başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi amaçlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversite olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Kılıç, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, nitelikli eğitimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve başarılı öğrencileri teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Giriş ve Burs Sınavı ile öğrencilerimize önemli fırsatlar sunarken, onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sınava katılacak tüm adaylara başarı dileyen Kılıç, öğrencileri DAÜ ailesinin bir parçası olmaya davet etti.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı hakkında detaylı bilgi almak ve online başvuru yapmak için +90 392 630 11 11 ve +90 533 820 10 40 numaralı telefonlardan veya www.emu.edu.tr internet adresinden üniversiteye ulaşılabiliyor.