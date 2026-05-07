DAÜ'ye Başkan dayanmıyor..... DAÜ Per-Sen yeni VYK Başkanının da istifasını istedi...

İşte DAÜ Per-Sen'in yapmış olduğu açıklama;

Sayın Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı’nın 6 mayıs 2026 tarihinde yapmış olduğu açıklama, ne yazık ki kurumumuzun mevcut gerçekliğini yansıtmaktan çok, Üniversite içerisinde yeni bir kriz ve kutuplaşma ortamı yaratmaktadır.

Açıkça ifade etmeliyiz ki, DAÜ’nün mali yapısı geçmişte yaşanan ciddi sorunların ardından; hükümetin, Üniversite yönetiminin, çalışanların, sendikaların ve tüm paydaşların katkılarıyla önemli ölçüde yeniden düzenlenmiş ve daha sürdürülebilir bir zemine taşınmıştır. Buna rağmen hala sürekli kriz söylemi üretilmesi ve mevcut iyileşmenin görmezden gelinmesi, gerçeklerin saptırılmasıdır.

Bu sabah (7 Mayıs 2026) yaptıkları ortak açıklama ile Vakıf Yöneticiler Kurulu içerisindeki diğer üyelerin Sayın Başkan ile aynı görüşte olmadıklarını, hatta Başkanın yapmış olduğu bu açıklamadan haberleri bile olmadığını üzülerek öğrenmiş olduk. Bunun yanında, Sayın Başkan’ın açıklamalarının; bazı odaklar tarafından daha önce gerek basında gerekse çeşitli platformlarda dile getirilen söylemlerle neredeyse birebir örtüşmesi dikkat çekicidir. Bu durum, söz konusu çevrelerle iş birliği içerisinde hareket edildiği yönündeki değerlendirmeleri daha da güçlendirmektedir. Bu gereksiz açıklamanın her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin Üniversite tercih dönemine denk getirilmeside dikkatimizden kaçmamıştır.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı’nın görevi, üniversiteyi kamuoyu önünde yıpratmak değil; kurumsal huzuru ve güven ortamını korumaktır. Ancak yapılan bu açıklama, çözüm üretmekten çok kişisel ve siyasi bir hesaplaşma görüntüsü vermektedir.

Gelinen noktada, DAÜ’nün daha fazla yıpranmaması, Üniversite içerisindeki gerilimin sona ermesi ve kurumun yeniden akademik üretim ile anılması adına Sayın VYK Başkanı’nın artık görevinden istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşler giderek artmaktadır.

DAÜ, kişisel güç mücadelelerinden çok daha büyük ve köklü bir kurumdur.

En derin sevgi ve saygılarımızla.

DAÜ PER-SEN YÖNETİM KURULU