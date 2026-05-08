Sağlık Bakanlığı TSHD: “Halkımızın sağlığı için denetimler kesintisiz devam ediyor “

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen su ve gıda güvenliği denetimlerinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunmasında güvenli su ve hijyenik gıdaya erişimin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, denetim ekiplerinin ülke genelinde çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığını tehdit edebilecek risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla düzenli kontroller yapıldığı kaydedilerek, belirlenen hijyen ve sağlık standartlarını karşılayan işletmelere denetimler sonucunda “İşletme Kayıt Belgesi” verildiği ifade edildi. Bu standartların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin periyodik olarak devam ettiği de aktarıldı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, su ve gıda güvenliği kapsamında gerekli durumlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıldığını, böylece ürünlerin standartlara uygunluğunun kontrol edildiğini belirtti. Ayrıca dairenin denetim alanına giren imalathaneler, marketler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen denetimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Sağlıklı Toplum, Güvenli Gelecek” anlayışıyla hareket edildiği vurgulanırken, denetimlerin yalnızca cezai bir süreç olmadığına dikkat çekildi. Denetimlerin aynı zamanda işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmeye yönelik eğitici ve rehberlik edici bir süreç olduğu ifade edildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Halkımızın sağlığı en büyük önceliğimizdir. Güvenli su ve sağlıklı gıdaya erişim bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. Standartlara uymayan hiçbir uygulamanın halk sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğimizi kararlılıkla vurguluyoruz.”