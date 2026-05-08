Akansoy: “Demokratik anomalilerin son bulması için CTP’nin hükümete gelmesi şarttır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Kanal T ekranlarında Ahmet Kaptan’ın sunduğu programda Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, basın özgürlüğü, masumiyet karinesi ve yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akansoy, CTP’nin hükümete gelmesi halinde ülkedeki demokratik anomalileri giderecek düzenlemeleri hayata geçireceğini belirterek, “Cumhuriyetçi Türk Partisi; basın özgürlüğü, insan hakları, ekonomik kalkınma, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesi ve benzeri tüm konulardaki anomalileri giderecek düzenlemeleri yapacaktır” dedi.

Basının özgür çalışma alanlarının sınırlandırılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Akansoy, bunun demokrasiye aykırı olduğunu kaydederek, “Önemli olan hem insan haklarının korunması hem de basının özgür bir şekilde görevini yapabilmesidir” ifadelerini kullandı.