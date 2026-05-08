Kudret Özersay: Anket yaptırdık 3. parti çıktık

Özersay: HP’nin Oy Oranı Yükseldi, Hükümette Belirleyici Rol Oynayacağız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz yıl yaptırdıkları kamuoyu yoklamasında partilerinin üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Meclis’e ise dört partinin girebileceğini öngördüklerini belirten Özersay, aradan geçen süreçte HP’ye yeni katılımlar olduğunu ve siyasi koşulların değiştiğini söyledi.

Partilerinin oy oranının daha da yükseldiğini ifade eden Özersay, Halkın Partisi’nin önümüzdeki dönemde hükümetin oluşumunda önemli ve belirleyici bir unsur olacağını vurguladı.