SON DAKİKA

ARUCAD Rektörü PROF. DR. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” Mesajı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
ARUCAD Rektörü PROF. DR. Asım Vehbi'den "Dünya Sanat Günü" Mesajı

Her yıl 15 Nisan’da dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Sanat Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Vehbi, sanatın kültürel ve toplumsal rolüne dikkat çekti.

Vehbi, “Sanat Kültürü Taşır ve Geleceği Kurar” başlığıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sanat, yalnızca estetik bir üretim alanı değil; toplumların hafızasını taşıyan, kültürel birikimini bugüne aktaran ve geleceğe yön veren güçlü bir ifade biçimidir. Geçmişten günümüze ulaşan her sanat eseri, yaşanmışlıkların, değerlerin ve kimliklerin bir yansımasıdır.

Bugün, hızla değişen dünyada sanatın rolü daha da önem kazanmaktadır. Teknolojinin insan yaratıcılığının yerini alacağı yönündeki düşüncelerin aksine, sanat her zaman insanın özünden beslenmeye devam edecektir. Teknoloji, doğru kullanıldığında sanatın gücünü azaltan değil; aksine onu genişleten, yeni ifade alanları açan ve yaratıcılığı daha görünür kılan bir imkândır. Sanat, yalnızca geçmişi koruyan değil; onu yeniden yorumlayarak geleceği kuran bir güçtür.
15 Nisan Dünya Sanat Günü vesilesiyle, sanatın dönüştürücü gücüne inanan tüm sanatçıların ve sanat emekçilerinin bu anlamlı gününü kutluyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
