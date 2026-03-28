ARUCAD, Dünya Tiyatrolar Günü’nü Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlenen özel programla kutladı.

Geçen perşembe günü gerçekleştirilen ve gün boyu süren etkinliklerde, farklı sahneleme biçimleri bir araya getirilerek tiyatronun çok katmanlı anlatım gücü izleyiciyle buluşturuldu.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, program, Willem Dafoe tarafından kaleme alınan Dünya Tiyatro Günü Bildirisi’nin Türkçe ve İngilizce olarak seslendirilmesiyle başladı. Bildiri, Beren Çeliker ile Cihan Erol Düzener tarafından okundu.

Etkinlikler kapsamında, Öğr. Gör. Şafak Ersözlü’nün konsept ve tasarımını üstlendiği, Neil Gaiman imzalı “Talimatlar” adlı eser sahnelendi. Performans, Doruk Civelek, Arda Kaba, Abdullah Karaduman, Lamira Günbatı, Kadir Taşcan ve Mert İsmail Aksoy tarafından sahneye taşınırken, ışık tasarımı Metehan Kayan tarafından yapıldı. Gösteride ayrıca Ryuichi Sakamoto’nun “Morning” adlı eseri kullanıldı.

Akşam bölümünde ise ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı “Serçeparmağını Kaşlarında Gezdirmek” adlı oyun sahnelendi. Yönetmenliğini Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa’nın üstlendiği oyunda, Ersan Çıkı, Selin Çolak ve Yalın Doğasal hem yazarlık hem oyunculuk yaptı.

Franz Kafka’nın “Akademi İçin Bir Rapor”, “Ceza Sömürgesi” ve “Dönüşüm” adlı eserlerinden ilhamla hazırlanan oyun, farklı anlatıları tek bir dramaturjik yapı içinde buluşturdu.

Disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanan çalışmada, animasyon tasarımı Yrd. Doç. Dr. Pervin Kurçeren, dekor tasarımı ve uygulaması ise Kurçeren, Yrd. Doç. Dr. Raif Dimililer ile B. Deniz Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Müzik tasarımını Öğr. Gör. Ataman Kınıs üstlenirken, teknik destek ve sahne uygulamalarında Metehan Kayan, Ekin Duruk ve Bünyamin İslamoğlu görev aldı.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, tiyatronun insanın kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu en doğrudan karşılaşma alanlarından biri olduğunu belirterek, bu tür disiplinlerarası çalışmaların tiyatronun yaşayan ve dönüşen yapısının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.