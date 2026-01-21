Karma Sergi “Soil & Water: Mediterranean Crossing” (Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi) Art Rooms Galeri’de Açıldı

Girne’de bulunan çağdaş sanat galerisi Art Rooms’un yeni karma sergisi “Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi] ziyarete açıldı! Küratörlüğünü Başak Şenova’nın üstlendiği sergi, toprağı ve suyu doğal kaynaklar olarak değil, maddi, ekolojik, kültürel ve politik ajanlar olarak ele alan uluslararası sanatçıları bir araya getiriyor. Heykel, performans ve araştırma temelli eserlerde toprak ve su; manzaraları, çevreleri ve tarihleri şekillendiren, hafıza ve deneyim taşıyan güçler olarak ortaya çıkıyor. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) işbirliğiyle gerçekleşen “Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi] sergisi, 17 Şubat’a kadar pazar hariç her gün 13.30 – 20.30 saatleri arasında Art Rooms’da ziyaret edilebilir.

“Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi]başlıklı karma sergi, yüzyıllar boyunca geçişler, değişim, çıkarım ve çatışmalarla şekillenmiş Akdeniz bağlamında konumlanıyor. Art Rooms’un ev sahipliği yaptığı sergi, devam eden uluslararası araştırma projesi Soil & Water [Toprak ve Su] ile bağ kuruyor.

Soil & Water projesi, Prof. Johan Thom (Pretoria Üniversitesi) ve Doç. Dr. Başak Şenova(Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi) tarafından NIROX Vakfı işbirliğiyle geliştirildi.UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Cradle of Humankind’deki nehir ve yeraltı suyu kirliliği endişelerine yanıt olarak Güney Afrika’da başlatılan proje, sanatın ekolojik gerçekleri göstermekle kalmayıp anlam, aciliyet ve eleştirel düşünce de üretmesi gerektiğini savunuyor. Soil & Water [Toprak ve Su], toprağa ve suya zaman, hafıza, ideoloji ve tarih taşıyan, saklayan ve açığa çıkaran, koruyan ve dönüştüren etkin ajanlar olarak bakıyor. Toprağı ve suyu aynı zamanda ortak eşit olmayan biçimde yönetilen kaynaklar olarak ele alan proje, onları şekillendiren ekolojik, sosyal ve politik baskılara dikkat çekiyor.

Bu doğrultuda, “Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi]sergisinde yer alan sanatsal üretimler, birikmiş geçmişlere, maddi süreçlere ve kırılgan geleceklere odaklanıyor ve izleyiciyi yaşadığı çevreyle kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyor. Araştırmanın Akdeniz bağlamına taşınmasıyla birlikte proje, toprak ve su arasındaki dinamik ilişkinin ekosistemleri nasıl beslediğini, aynı zamanda bu kaynaklar üzerindeki politik, toplumsal ve çevresel baskıları da görünür kılıyor. Sergi ayrıca, 2024–2025 yıllarında Avusturya’nın Graz kentindeki çağdaş sanat merkezi <rotor>’da Başak Şenova ile Dicle Beştaş’ın küratörlüğünde düzenlenen “Sediment” [Tortu] adlı başka bir serginin arşivine de yer veriyor. Çevreyi etkileyen sosyo-politik, ekolojik ve ekonomik güçler üzerine yapılanan“Sediment” [Tortu] projesinin kitabı da, “Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi] sergisi kapsamında ve ARUCAD-Art Rooms’un finansal desteğiyleARUCAD Press tarafından yayımlanıyor.

30’a yakın sanatçının yer aldığı “Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi]sergisi Art Rooms’ta konumlanırken seçili bazı eserler ARUCADkampüsüne de yayılarak galeri ile akademik alanlar arasında bir diyalog kuruyor. Güney Afrikalı sanatçı Ledelle Moe’nun ralık ayında Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği sanatçı programında ürettiği büyük ölçekli heykel üniversitenin kampüsüne yerleştirilirken eserin hazırlık çizimleri ve yapım sürecini belgeleyen video ise Art Rooms’ta izleyiciyle buluşuyor. Bazı işler ise Nirox Sculpture Park’taki sergi ile “Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi]arasında köprü oluşturuyor.

“Soil & Water: Mediterranean Crossing” [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi] sergisi, 14 Ocak – 17 Şubat 2026 tarihleri arasında Art Rooms’da ziyaretçilerini bekliyor.

Sergide Yer Alan Sanatçılar

Soil & Water: Mediterranean Crossing [Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi]

Alet Pretorius (ZA) | Atul Bhalla (IN) | Barbara Putz Plecko (AT) | Christophe Fellay (CH) | Diana Vives & Douglas Gimberg (CH/ZA) | Diego Masera (AR) | Ebru Kurbak (TR/AT) | Egle Oddo (IT/FI) | Eugénie Touzé (FR) | Francesco Bellina (IT) | Hera Büyüktaşcıyan (TR) | Herrana Addisu (ET) | Inma Herrera (ES/FI) | Isa Rosenberger (AT) | Jessica Ostrowicz (UK) | Johan Thom (ZA) | Ledelle Moe (ZA) | Lundahl & Seitl (SE) | Mithu Sen (IN) | Robin Rhode (ZA/DE) | Rojda Tuğrul (TR/AT) | Senzo Masondo (ZA) | Seretse Moletsane (ZA) | The Centre for the Less Good Idea (ZA) | The ZoNE (AT/CH/TR/ZA) | Tshepiso Mahooe (ZA)

Sediment [Tortu]

Aylin Kızıl (TR) | Barbara Schmid (AT) | Hristina Ivanoska (MK) | Leyla Keskin (TR) | Rozelin Akgün (TR) | Rojda Tuğrul (TR/AT)

SOIL & WATER [TOPRAK ve SU] PROJESİ HAKKINDA

Soil & Water [Toprak ve Su], Pretoria Üniversitesi ve NIROX Foundation ve Sculpture Park işbirliğiyle geliştirilen bir projedir. Proje, NIROX Foundation, University of Pretoria, Arts Promotion Centre Finland, Art Rooms, Girne, ARUCAD – Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Avusturya Kültür Forumu Pretoria, BIENALSUR Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, BMKÖS Avusturya Kültür, Sanat, Sivil Hizmet ve Spor Bakanlığı, Danimarka Sanat Vakfı, Güney Afrika Avusturya Büyükelçiliği, Güney Afrika İspanya Büyükelçiliği, Finlandiya Kültür Vakfı, IASPIS – İsveç Görsel ve Uygulamalı Sanatlar Uluslararası Programı, Pretoria İtalyan Kültür Enstitüsü, SKF – Sanat ve Araştırmayı Destekleme KKP – Sanat ve İletişim Uygulamaları, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi, Kunsthaus Dahlem Berlin, Paris L’Accolade Vakfı, Güney Afrika Claire ve Edoardo Villa Vasiyet Fonu, Ukrayna Enstitüsü ve Techizart İstanbul tarafından desteklenmektedir. www.soilandwater.net