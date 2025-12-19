ARUCAD’da Empati Atölyesi Gerçekleştirildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Engelli Öğrenciler Destek Birimi ve Kalite Kulübü’nün düzenlediği “Empati Atölyesi”, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, engelli bireylerin günlük yaşamda, eğitim ortamlarında ve sanatsal üretim süreçlerinde karşılaştıkları yapısal engellere dair farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Atölye kapsamında öğrenciler, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel ve mekânsal zorlukları birebir deneyimleyebilecekleri uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye kullanımı ve erişilebilirlik temelli senaryolar üzerinden yürütülen atölye çalışmasıyla, katılımcıların empati temelli bir bakış açısı geliştirmesi ve kapsayıcı tasarım anlayışını deneyim yoluyla kavraması hedeflendi.

Etkinlik, atölye çalışması öncesinde ARUCAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bir söyleşiyle başladı. Günay Kibrit bu bölümde, engelli bireylerin toplumda çoğu zaman tek bir “sıfat” üzerinden tanımlandığını ve bu yaklaşımın temel bir hak sorunu yarattığını vurguladı. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam gibi alanlarda engelli bireylerin hak taleplerinin engellilik durumuna göre değil, insan hakları temelinde ele alınması gerektiğini belirten Kibrit, “Bizim önümüze bir sıfat konuluyor ve toplum, bütün kimliğimizi o sıfat üzerinden yorumlamaya çalışıyor. Oysa biz o sıfata göre değil; insan olduğumuz için, insan haklarından kaynaklı her ne varsa onlara eşit biçimde sahip olmayı talep ediyoruz” dedi. Kibrit, fırsat eşitliği sağlandığı sürece engelli bireylerin herkes gibi üretim yapabileceğini ifade etti.

Konuşmasının devamında erişilebilirliğin bir iyi niyet göstergesi değil, evrensel bir standart olması gerektiğine dikkat çeken Kibrit, mimarlık, tasarım ve kamusal alanların bu bakış açısıyla ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan eğitim alabilmesinin ve kamusal alanda var olabilmesinin temel koşulunun erişilebilir mekânlar olduğunu belirten Kibrit, “Bir rampanın yapılmış olması bir lütuf değildir; olması gerekendir. Bir mekân gerçekten kapsayıcıysa, engelli birey orada acınan değil, üreten ve görünür bir birey olarak yer alır” ifadelerini kullandı.

Atölyenin açılışında konuşan ARUCAD Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker, empati temelli yaklaşımların kapsayıcı tasarım ve toplumsal farkındalık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Empati kavramının yalnızca bireysel bir duyarlılık değil, aynı zamanda yenilikçi tasarım süreçlerinin ve toplumsal gelişimin temel bileşenlerinden biri olduğunu vurgulayan Toker, üniversitelerin engelleri aşmaya yönelik çözümler üretme sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Toker, “Engelsiz tasarım anlayışı, disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, kullanıcı deneyimini merkeze alan empatik düşünme ile güçlenir” dedi. Bu bağlamda düzenlenen atölyenin, öğrencilerin ve akademisyenlerin farklı kullanıcı gruplarının deneyimlerini daha iyi anlamalarına ve evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda yenilikçi fikirler geliştirmelerine katkı sağladığını belirten Toker, ARUCAD’ın araştırma ve geliştirme vizyonunun toplumsal fayda yaratan, erişilebilir ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye odaklandığını vurguladı.

Empati Atölyesi, öğrencilerin engelliliği yalnızca teorik bir kavram olarak değil; toplumsal, mekânsal ve deneyimsel boyutlarıyla ele almalarını sağlayan bir farkındalık alanı sundu.