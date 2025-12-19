  • BIST 11341.9
  • Altın 5979.825
  • Dolar 42.8036
  • Euro 50.1948
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

ARUCAD’da Empati Atölyesi Gerçekleştirildi

» »
Etkinlikte, engelli bireylerin günlük yaşamda, eğitim ortamlarında ve sanatsal üretim süreçlerinde karşılaştıkları yapısal engellere dair farkındalık oluşturulması amaçlandı.
ARUCAD’da Empati Atölyesi Gerçekleştirildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Engelli Öğrenciler Destek Birimi ve Kalite Kulübü’nün düzenlediği “Empati Atölyesi”, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, engelli bireylerin günlük yaşamda, eğitim ortamlarında ve sanatsal üretim süreçlerinde karşılaştıkları yapısal engellere dair farkındalık oluşturulması amaçlandı.

 

Atölye kapsamında öğrenciler, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel ve mekânsal zorlukları birebir deneyimleyebilecekleri uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Tekerlekli sandalye kullanımı ve erişilebilirlik temelli senaryolar üzerinden yürütülen atölye çalışmasıyla, katılımcıların empati temelli bir bakış açısı geliştirmesi ve kapsayıcı tasarım anlayışını deneyim yoluyla kavraması hedeflendi.

 

Etkinlik, atölye çalışması öncesinde ARUCAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bir söyleşiyle başladı. Günay Kibrit bu bölümde, engelli bireylerin toplumda çoğu zaman tek bir “sıfat” üzerinden tanımlandığını ve bu yaklaşımın temel bir hak sorunu yarattığını vurguladı. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam gibi alanlarda engelli bireylerin hak taleplerinin engellilik durumuna göre değil, insan hakları temelinde ele alınması gerektiğini belirten Kibrit, “Bizim önümüze bir sıfat konuluyor ve toplum, bütün kimliğimizi o sıfat üzerinden yorumlamaya çalışıyor. Oysa biz o sıfata göre değil; insan olduğumuz için, insan haklarından kaynaklı her ne varsa onlara eşit biçimde sahip olmayı talep ediyoruz” dedi. Kibrit, fırsat eşitliği sağlandığı sürece engelli bireylerin herkes gibi üretim yapabileceğini ifade etti.

 

Konuşmasının devamında erişilebilirliğin bir iyi niyet göstergesi değil, evrensel bir standart olması gerektiğine dikkat çeken Kibrit, mimarlık, tasarım ve kamusal alanların bu bakış açısıyla ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan eğitim alabilmesinin ve kamusal alanda var olabilmesinin temel koşulunun erişilebilir mekânlar olduğunu belirten Kibrit, “Bir rampanın yapılmış olması bir lütuf değildir; olması gerekendir. Bir mekân gerçekten kapsayıcıysa, engelli birey orada acınan değil, üreten ve görünür bir birey olarak yer alır” ifadelerini kullandı.

 

Atölyenin açılışında konuşan ARUCAD Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker, empati temelli yaklaşımların kapsayıcı tasarım ve toplumsal farkındalık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Empati kavramının yalnızca bireysel bir duyarlılık değil, aynı zamanda yenilikçi tasarım süreçlerinin ve toplumsal gelişimin temel bileşenlerinden biri olduğunu vurgulayan Toker, üniversitelerin engelleri aşmaya yönelik çözümler üretme sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Toker, “Engelsiz tasarım anlayışı, disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, kullanıcı deneyimini merkeze alan empatik düşünme ile güçlenir” dedi. Bu bağlamda düzenlenen atölyenin, öğrencilerin ve akademisyenlerin farklı kullanıcı gruplarının deneyimlerini daha iyi anlamalarına ve evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda yenilikçi fikirler geliştirmelerine katkı sağladığını belirten Toker, ARUCAD’ın araştırma ve geliştirme vizyonunun toplumsal fayda yaratan, erişilebilir ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye odaklandığını vurguladı.

 

Empati Atölyesi, öğrencilerin engelliliği yalnızca teorik bir kavram olarak değil; toplumsal, mekânsal ve deneyimsel boyutlarıyla ele almalarını sağlayan bir farkındalık alanı sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Öğrencilerinin Eserleri Bakü’de Sergilendi25 Kasım 2025 Salı 15:29
  • ARUCAD 6. Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti23 Kasım 2025 Pazar 11:36
  • ARUCAD’ın 8. Akademik Yılı Açılış Dersini Ali Düşenkalkar Verdi18 Kasım 2025 Salı 21:27
  • Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na Ziyaret15 Kasım 2025 Cumartesi 10:57
  • ARUCAD Mezunlarının “Roots and Routes” Sergisi Art Rooms’da27 Ekim 2025 Pazartesi 14:15
  • ARUCAD Mezunları “Roots and Routes” Sergisinde Buluşuyor20 Ekim 2025 Pazartesi 15:16
  • ARUCAD, Türk Üniversiteler Birliği Üyeliğine Kabul Edildi17 Ekim 2025 Cuma 09:25
  • ARUCAD ve BESIGN Arasında Sürdürülebilir Tasarım Odaklı Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı16 Ekim 2025 Perşembe 12:39
  • ARUCAD ve KAYAD’tan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık İçin Güçlü İşbirliği02 Ekim 2025 Perşembe 12:30
  • Emre Çelikkol’un “Yolculuk” Başlıklı Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti