7. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi, ARUCAD’da Gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 20–21 Kasım 2025 tarihlerinde 7. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi’ne (ICLAR 2025) ev sahipliği yaptı. Girne’de yer alan ARUCAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongre hem yüz yüze hem de çevrim içi katılım seçenekleriyle uluslararası akademik camiayı bir araya getirdi. Bu yıl “İklim Duyarlı Tasarım ve Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı” temasıyla gerçekleşen Kongrede, iki gün boyunca 5 oturumda toplam 32 bildiri sunuldu.

Kongre, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil; ekonomik, sosyal ve mekânsal etkileri olan çok boyutlu bir dönüşüm olduğunu vurgulayan tartışmalarla başladı. Katılımcılar; iklim duyarlı tasarım yaklaşımlarından peyzaj planlamasında yenilikçi teknolojilerin kullanımına, kültürel peyzajların korunmasından sürdürülebilir kent modellerine kadar uzanan geniş bir çerçevede güncel araştırmalarını paylaştı.

Açılışta konuşan ARUCAD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker, bu yılki temanın farklı disiplinleri bir araya getirerek iklim kriziyle mücadelede ortak düşünme kültürünü güçlendirdiğini ifade etti. Toker, mimarlık, tasarım, peyzaj mimarlığı, planlama, ekoloji ve sanat alanlarından araştırmacıları ARUCAD çatısı altında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kongrenin bilgi paylaşımı, akademik etkileşim ve uluslararası iş birliğini teşvik eden nitelikli bir platform sunduğunu söyledi. Prof. Dr. Burcu Toker konuşmasında ayrıca Anatolia Academy’nin, davetli konuşmacıların, oturum başkanlarının ve tüm katılımcıların katkılarının kongrenin uluslararası bilimsel niteliğini güçlendirdiğini vurguladı.

ARUCAD Mimarlık Bölüm Başkanı ve ICLAR 2025 Kongre Başkanı Prof. Dr. Gülay Çetinkaya Çiftçioğlu ise açılış konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede disiplinlerarası yaklaşımların zorunlu hale geldiğini belirtti. Çiftçioğlu, “İklim duyarlı tasarım yalnızca doğal çevreyi değil; kültürel değerleri, toplumsal yaşamı ve mekânsal kurguyu da etkileyen kapsamlı bir alan. Bu kongre, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, dayanıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarının tasarımına yönelik kıymetli bir bilgi birikimi sunuyor” dedi.

ICLAR 2025, ARUCAD’ın disiplinlerarası akademik yaklaşımını güçlendiren, uluslararası bilimsel iletişimi destekleyen ve sürdürülebilir, iklime duyarlı tasarım anlayışına katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak tamamlandı. Kongreye ilişkin detaylara www.iclar.org/congre adresinden ulaşılabilir.