ARUCAD Mezunlarının “Roots and Routes” Sergisi Art Rooms’da

SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü mezunlarının eserlerinden oluşan “Roots and Routes” seçkisi, 21 Ekim Salı akşamı Girne’de bulunan Art Rooms Galeri’de düzenlenen açılış kokteyliyle sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışı, ARUCAD akademisyenleri, öğrencileri, mezunları ve çok sayıda sanatseverin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

 

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü mezunlarının farklı dönemlerde gerçekleştirdikleri mezuniyet sergilerinde yer alan çalışmalarından derlenen seçki, sanatçıların çeşitli teknik ve ifade biçimlerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle sergi, mezuniyet sergilerini kaçıranlar için eserleri yeniden izleme fırsatı sunarken, aynı zamanda genç sanatçıların sanatsal üretim süreçlerine ve bireysel anlatım biçimlerine yeniden bakma olanağı sağlıyor.

 

Sergide, Elif Aksoy, Buse Çeft, İnci Tanem Erdem, Nevin Ersoy, Rana Hocanın, Şirin Gazi, Çiğde Kahvecioğlu, Hasan Kayıplar, Nina Nazarova ve Sevgi Songur’un farklı teknik ve ifade biçimleriyle üretilmiş çalışmaları yer alıyor. Resim, yerleştirme ve karışık teknik gibi alanlarda üretilen bu eserler, ARUCAD Plastik Sanatlar mezunlarının disiplinlerarası bakış açılarını ve bireysel yaratıcılıklarını bir arada sunuyor.

 

Küratörlüğünü Dize Kükrer’in üstlendiği, proje koordinatörlüğünü ise Buse Çeft’in yürüttüğü “Roots and Routes” sergisi, ARUCAD ve Art Rooms Galeri işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu işbirliği, ARUCAD’ın genç sanatçıların üretimlerine verdiği desteğin bir yansıması olarak, mezunların yollarını yeniden kesiştiriyor ve eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

 

Sergi, 7 Kasım’a kadar Art Rooms Galeri’de halka açık ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

 

