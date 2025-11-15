  • BIST 10565.74
Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı ve Arkın Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, birlik yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.
Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Milli Eğitim Bakanlığı’na Ziyaret

Görüşmede, yükseköğretim alanındaki güncel durum, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Kabulde ayrıca Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi de hazır bulundu.

 

Prof. Dr. Asım Vehbi, KÜB Yönetim Kurulu adına yaptığı değerlendirmede, yükseköğretim sektörünün ülkenin stratejik alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu alanda sürdürülebilir politikaların oluşturulmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Vehbi, yükseköğretimin uzun süredir yapısal bir koordinasyon eksikliği içinde bırakıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Yükseköğretim hepimizin geleceğini ilgilendiren, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında kritik bir rol oynayan bir alandır. Ancak bugün sektör, hükümet düzeyinde ciddi bir dağınıklıkla, koordinasyon eksikliğiyle ve karar mekanizmalarında belirsizlikle karşı karşıyadır. Yükseköğretimin devlet politikası haline gelmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.”

 

Vehbi, üniversitelerin kalite odaklı gelişim süreçlerinin desteklenmesi, yatırımların güçlendirilmesi, akademik kadroların teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, dünyada yükseköğretim alanında artan rekabete işaret ederek, üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artıracak çalışmaların önemini vurguladı. Çavuşoğlu, Bakanlık olarak üniversitelerle iş birliğini sürdürmeye ve sektörün gelişimi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

 

Kabul, tarafların yükseköğretimin geleceğine ilişkin görüş, beklenti ve önerilerini karşılıklı olarak paylaşmasıyla sona erdi.

 

