ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Uluslararası Kalite Konferansı'nda Konuşmacı Olarak Yer Aldı

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bu yıl Bakü, Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Kalite Konferansı (International Quality Conference – IQC) kapsamında konuşmacı (Keynote Speaker) olarak yer aldı.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bu yıl Bakü, Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Kalite Konferansı (International Quality Conference – IQC) kapsamında konuşmacı (Keynote Speaker) olarak yer aldı. Yükseköğretimde kalite güvencesi alanında dünyanın önde gelen akademisyenlerini ve kalite uzmanlarını bir araya getiren konferans, bu yıl Azerbaycan’da geniş bir uluslararası katılımla gerçekleştirildi.

IQC; Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Eğitimde Kalite Güvencesi Ajansı (TKTA), Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve çeşitli uluslararası üniversitelerin işbirliğiyle düzenleniyor. Konferans, Berlin, Prag, Paris, Roma, Barselona ve Viyana gibi Avrupa’nın önemli merkezlerinde uzun yıllardır düzenlenen ve her yıl artan başvuru sayısıyla dünya çapında bilinirliğini pekiştiren önde gelen akademik buluşmalardan biri olarak kabul ediliyor. Konferansa bu yıl; ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin yanı sıra YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Azerbaycan Kalite Kurulu (TKTA) Başkanı Prof. Dr. Tural Ahmadov ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanatlar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi Rektörleri de katılım gösterdi.

Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sanat ve Tasarım Üniversiteleri İçin Küresel Akreditasyon Yol Haritası” başlıklı sunumunda, yaratıcı alanlarda eğitim veren yükseköğretim kurumlarının uluslararası akreditasyon süreçlerinde izlemeleri gereken stratejik adımları ele aldı. Vehbi, sanat ve tasarım odaklı üniversitelerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için kalite güvencesi, akademik standartlar, program tasarımı, öğrenci çıktıları ve uluslararası işbirliklerinin kritik önemini vurguladı.

Vehbi, konuşmasında ayrıca ARUCAD’ın son yıllarda hayata geçirdiği uluslararası işbirliği anlaşmaları, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, çok taraflı kültürel projeler ve kalite güvencesi mekanizmalarını örnek göstererek, yaratıcı üniversitelerin küresel görünürlüğünü artıracak model önerileri sundu.

Konferans; yükseköğretimde kalite, akreditasyon, dijitalleşme, sürdürülebilir eğitim modelleri ve yenilikçi pedagojik yaklaşımlar gibi alanlarda çalışan akademisyenlere çalışmalarını sunma imkânı sağlarken, tüm kabul edilen bildirilerin TOJET, TOJNED ve TOJDEL gibi hakemli dergilerin özel sayılarında yayımlanacağı duyuruldu.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmacı olarak yer aldığı IQC, Azerbaycan’da gerçekleşen organizasyonla yükseköğretim kalitesine ilişkin uluslararası akademik diyaloğu güçlendirerek önemli bir platform oluşturdu.

    ÇOK OKUNANLAR
