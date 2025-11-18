  • BIST 10728.6
ARUCAD’ın 8. Akademik Yılı Açılış Dersini Ali Düşenkalkar Verdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Dersini, ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Düşenkalkar’ın ‘Oynayan İnsan’ başlıklı dersiyle gerçekleştirdi.
ARUCAD’ın 8. Akademik Yılı Açılış Dersini Ali Düşenkalkar Verdi

18 Kasım Salı günü Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlenen açılış dersine, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve konuklar katıldı. 

Açılış dersi, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşması ve sunumuyla başladı. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, konuşmasında öğrencilere seslenerek üretim odaklı bir üniversitede olduklarını ve önlerindeki dört yıllık sürecin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Vehbi, İngilizce hazırlık ve lisans eğitimindeki yoğun uygulama derslerinin, öğrencilerin alanlarında güçlenmeleri için önemli bir temel oluşturduğunu belirterek, sabırla çalışmanın ve yaratıcı üretimden vazgeçmemenin önemine dikkat çekti. Konuşmasında öğrencileri kendi bölümlerinin dışındaki derslerden yararlanmaya, kültürel çeşitliliğin sunduğu etkileşimi değerlendirmeye ve sergi alanlarını aktif biçimde kullanmaya teşvik eden Vehbi, “Burada sunulan imkânlar hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz içindir; geriye kalan sizde,” diyerek öğrencilere ilham verici bir çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Asım Vehbi, konuşmasının ardından, ARUCAD Seramik ve Cam Stüdyolarında üretilen özel hediyeyi, teşekkür mahiyetinde Ali Düşenkalkar’a takdim etti.    

Usta Oyuncu Ali Düşenkalkar’dan ARUCAD’da Açılış Dersi

Ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Düşenkalkar, “Oynayan İnsan” başlıklı açılış dersinde oyunculuğun kökenleri, oyunun insan doğasındaki yeri ve sahne sanatlarının yaratıcı süreçleri üzerine çarpıcı bir konuşma yaptı. Kıbrıs doğumlu bir sanatçı olarak kendi yolculuğundan da söz eden Düşenkalkar, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 40 yıla yakın süren kariyerinden ve Bursa Şehir Tiyatrosu ile Nilüfer Kent Tiyatrosu’ndaki sanat yönetmenliği deneyimlerinden örnekler paylaştı.

Düşenkalkar, Johan Huizinga’nın “Homo Ludens” kavramına atıfta bulunarak oyunun kültürden önce gelen temel bir insan eylemi olduğunu vurguladı. Oyunculuğun özünü “anı yaşamak”, “temsil edebilmek” ve “ifade gücünü geliştirebilmek” üzerinden açıklayan sanatçı, öğrencileri hem düşünmeye hem de kendi yaratıcı potansiyellerini keşfetmeye çağırdı.

Sahnede var olmanın, düşünme ve ifade etme becerisiyle başladığını belirten Düşenkalkar, genç oyuncular için disiplin, doğru konuşma ve karakter analizine dair önemli ipuçları verdi. Konuşmasını Attila İlhan’ın Mahur Beste şiirinden kısa bir bölümle sonlandıran sanatçı, tiyatronun hafıza, duygular ve insanlık haliyle olan bağını hatırlattı.  

Açılış dersinin ardından usta oyuncu Ali Düşenkalkar, öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Düşenkalkar, kendisiyle sohbet etmek ve soru yöneltmek isteyen katılımcılarla bir araya geldi.

