  • BIST 10408.1
  • Altın 5819.115
  • Dolar 41.9514
  • Euro 48.932
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

ARUCAD Mezunları “Roots and Routes” Sergisinde Buluşuyor

» »
ARUCAD Mezunları “Roots and Routes” Sergisinde Buluşuyor
ARUCAD Mezunları “Roots and Routes” Sergisinde Buluşuyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) mezunlarının çalışmalarından oluşan “Roots and Routes” seçkisi, 21 Ekim Salı günü saat 18.30’da Girne’de bulunan Art Rooms’da sanatseverlerle buluşuyor.

 

ARUCAD’ın farklı bölümlerinden mezun sanatçıların üretimlerini bir araya getiren sergi, mezunların sanatsal yolculuklarına dair güncel bir kesit sunuyor.

Sergide Elif Aksoy, Buse Çeft, İnci Tanem Erdem, Nevin Ersoy, Rana Hocanın, Şirin Gazi, Çiğde Kahvecioğlu, Hasan Kayıplar, Nina Nazarova ve Sevgi Songur’un eserleri yer alıyor.

“Roots and Routes” sergisi, ARUCAD mezunlarının disiplinlerarası üretim anlayışlarını bir arada sunarak izleyiciye zengin bir görsel deneyim vaat ediyor.

Sergi halka açık ve ücretsiz olup, 7 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “(Re)considering Turkish Theatre in the Republic’s Centenary” Kitabı Yayımlandı27 Mayıs 2025 Salı 14:17
  • ARUCAD Kariyer Günleri, Rasıh Reşat’ın “Dijital Çağda Gazeteciliğin Değişen Rolü” Başlıklı Semineri ile Başladı10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:59
  • ARUCAD ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi02 Mayıs 2025 Cuma 15:06
  • ARUCAD ile Anatolia Bilim Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı29 Nisan 2025 Salı 09:50
  • ARUCAD Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatı 17 Mayıs'ta28 Nisan 2025 Pazartesi 08:10
  • ​​​​​​​ARUCAD, Dünya Sanat Günü'nde Girne Ramadan Cemil Meydanı'ndaydı16 Nisan 2025 Çarşamba 17:32
  • Tuncer Bağışkan anısına düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” tasarım yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı13 Nisan 2025 Pazar 13:20
  • ARUCAD’da “Bir Toplumun Şifası Olan Dr. Fazıl Küçük’e Adanmış Şifa Tasları” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi02 Nisan 2025 Çarşamba 08:45
  • ARUCAD, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile İşbirliği Protokolü İmzaladı31 Mart 2025 Pazartesi 18:38
  • Tuncer Bağışkan Anısına Düzenlenen “TARİHİMİZDEN DETAYLAR” Tasarım Yarışmasının Kazananları Açıklandı25 Mart 2025 Salı 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti