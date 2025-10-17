ARUCAD, Türk Üniversiteler Birliği Üyeliğine Kabul Edildi

  • BIST 10061.73
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 8. Genel Kurul Toplantısı kapsamında, resmî üye olarak kabul edildi.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 8. Genel Kurul Toplantısı kapsamında, resmî üye olarak kabul edildi. Bu gelişme, ARUCAD’ın ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmesi açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

 

Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Üniversiteler Birliği’nin 8. Genel Kurul Toplantısı, üye ülkelerden çok sayıda üniversitenin rektörleri ve temsilcilerinin katılımıyla Taşkent’te gerçekleştirildi. ARUCAD’ın Türk Üniversiteler Birliği üyeliği, katılımcı üniversitelerin oy birliğiyle kabul edildi.

 

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında faaliyet gösteren Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB), üye kurumlar arasında bilgi alışverişini, akademik dayanışmayı ve ortak projeleri teşvik eden bir platformdur. Bu birlik aracılığıyla ARUCAD, Türk dünyasındaki yükseköğretim kurumlarıyla daha güçlü ilişkiler kurarak ortak araştırma ve geliştirme projeleri yürütebilecek, akademisyen ve öğrenci değişim programları düzenleyebilecek, sempozyum, konferans ve kültürel etkinliklerde aktif rol üstlenebilecektir. Böylece üniversite, bölgesel ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırma fırsatı yakalayacaktır.

 

Sanat, tasarım ve iletişim alanlarında uzmanlaşmış bir yükseköğretim kurumu olarak ARUCAD, bu üyelikle birlikte Türk dünyasındaki üniversitelerle müfredat uyumu ve proje geliştirme süreçlerinde aktif rol üstlenmeyi, disiplinlerarası araştırma projeleriyle yaratıcı üretimi teşvik etmeyi ve öğrenci ile akademisyen ağını genişleterek kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda ARUCAD, bölgesel eğitim ve sanat sahnesinde daha etkin bir aktör haline gelmeyi amaçlamaktadır.

 

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bu üyelik onayı dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na, KKTC Dışişleri Bakanlığı’na, Türk Üniversiteler Birliği’ne ve 8. Genel Kurula katılan tüm üniversitelere teşekkürlerini sunarak, Türk dünyasındaki üniversitelerle daha fazla ortak değerler üretmeye, Orhun Öğrenci Değişim Programı olanaklarını ARUCAD öğrencilerine sunmaya ve akademik işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

