ARUCAD Endüstriyel Tasarım Öğrencileri 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda Final Etabında Yer Aldı

Lisans ve ön lisans üniversite öğrencileri tarafından yapılan 1096 başvuru arasından belirlenen projeler, final etabına kalan 152 öğrenci arasında yer aldı.
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) organizatörlüğünde düzenlenen 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin projeleri jüri değerlendirmesi sonucunda final etabına kalmaya hak kazandı. Lisans ve ön lisans üniversite öğrencileri tarafından yapılan 1096 başvuru arasından belirlenen projeler, final etabına kalan 152 öğrenci arasında yer aldı.

 

Yarışma sürecinde Edanur Büyükgedik ve Poyraz Okur’un grup başvurusu olarak hazırladığı “LOTAIRUS” adlı ürün tasarımı akıllı mobilyalar kategorisinde; Zeynep Şerife Tanrıöver ve Mikhail Pliev’in grup başvurusu olarak sunduğu “CORDELIA” adlı tasarım ev mobilyaları kategorisinde finale kaldı. Ayrıca Edanur Büyükgedik’in bireysel başvurusu “AURA” ile Zeynep Şerife Tanrıöver’in bireysel başvurusu “FAM-LOCK” adlı tasarımları da ev mobilyaları kategorisinde final etabına seçilen projeler arasında yer aldı. Finalistler, seçici kurul tarafından iki aşamalı değerlendirme süreci sonucunda belirlendi.

 

Yarışmanın ödül töreni, 24 Eylül 2025 tarihinde Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Törende, 28 kategoride ödüller dağıtılırken, gün boyunca finalist projelerin yer aldığı sergiler ve söyleşiler düzenlendi.

 

Yarışma sürecinin ardından, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, finale kalan öğrencilerle Üniversite’de bir araya geldi. Öğrencilerin Türkiye’de düzenlenen bir yarışmada üniversiteyi temsil etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Vehbi, “Öğrencilerimizin bu yarışmada finale kalması bizler için gurur verici. Her bir çalışmanın arkasında ciddi bir emek ve üretim süreci var. Bu deneyimin, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerinde önemli bir yer tutacağına inanıyorum” dedi. Vehbi sonrasında öğrencilere süreçteki emekleri için teşekkür sertifikalarını takdim etti.

 

 

