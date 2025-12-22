Uzman, Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Kamu Alımları Alanında Yürütülen Projede ARUCAD’ı Temsilen Görev Alıyor

  • BIST 11310.91
Uzman, proje kapsamında 2–4 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantı ve atölye çalışmalarına ARUCAD’ı temsilen katıldı.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Çağan Uzman, mühendislik ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren STANTEC ile kamu ve özel sektör projelerinde danışmanlık hizmetleri sunan ANKON işbirliğiyle yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası destekli “Sürdürülebilir Kamu Alımları İçin Kapasite Geliştirilmesi, Farkındalık Artırılması ve Hane ile Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Projesi” kapsamında Davranış Bilimleri ve Ana İletişim Uzmanı olarak görev alıyor.

 

Enerji verimliliği politikalarının güçlendirilmesini hedefleyen proje; hane halkı davranışlarının iyileştirilmesi yoluyla enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tasarım ve içerik üretimi çalışmalarını, konutlarda ve binalarda enerji verimliliğini geliştirmeye dönük analiz, değerlendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile enerji verimli kamu alımlarının teşvik edilmesini kapsayan bir danışmanlık hizmeti çerçevesinde yürütülüyor. Proje, enerji verimliliğinin hem bireysel hem de kamusal düzeyde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

 

Uzman, proje kapsamında 2–4 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantı ve atölye çalışmalarına ARUCAD’ı temsilen katıldı. Uzman, süreç boyunca, davranış bilimleri ve iletişim odaklı yaklaşımlar doğrultusunda, hane halkı düzeyinde enerji verimliliğini destekleyecek farkındalık çalışmalarının geliştirilmesine ve kamu alımlarında enerji verimliliği perspektifinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı bulundu.

