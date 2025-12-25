Mustafa Batıbeniz’in yeni sergisi “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” ARUCAD Art Space’te

Kıbrıs’ın sömürgecilik sonrası hafızasından yola çıkan sergi, hayali bir dünyada yaşayan insansı varlıkları izleyiciyle buluşturuyor. Sinema, mimari ve modadan ilham alan bu figürler, geçmişle geleceği bir araya getirerek kimlik, beden ve hatırlama üzerine düşündürüyor. “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” başlıklı sergi, 31 Ocak’a kadar ARUCAD Art Space’te ziyaretçilerini bekliyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) çağdaş sanat odaklı buluşma mekânı ARUCAD Art Space, sanat, mimari ve tasarım alanlarında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Mimar, fotoğrafçı, öğretim görevlisi ve illüstratör Mustafa Batıbeniz’in ARUCAD Art Space’te açılan “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” başlıklı kişisel sergisi, sanatçının disiplinlerarası çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, sömürgecilik sonrası Kıbrıs’ın çok katmanlı hafızasından yola çıkarak alternatif bir evrende yaşayan insansı varlıklar yaratıyor. Sinema, mimari ve modadan beslenen bu hibrit figürler, mutasyon geçirmiş bedenleri, mimariyle kaynaşan formları ve arada kalmış varoluşlarıyla post-insan bir geleceğin ihtimallerini araştırıyor. Hiperreal, sürreal ve çocuksu mekânsallıkların iç içe geçtiği bu dünya Freud’un “tekinsiz” (Unheimlich) duygusunu ve Turner’ın “liminalite” kavramını çağrıştıran retro-fütüristik bir atmosfer kuruyor. Makine, ev ve insan arketiplerinin birleştiği kurguda izleyici, hem nostaljik hem rahatsız edici hem de büyüleyici bir estetikle karşılaşıyor. “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları”, Kıbrıs’ın tarihsel katmanlarını küresel bir post-modern mitolojiye dönüştürerek kimlik, beden ve hafıza üzerine yeni bir perspektif sunuyor.

“Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” (Post-Colonial Humanoids) sergisi, 23 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında pazartesiden cumaya 09.00-18.00; cumartesi günleri ise 09.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te ziyaret edilebilir.

ARUCAD ART SPACE HAKKINDA

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) etkinlik mekânı ARUCAD Art Space, Lefkoşa’nın surlarla çevrili tarihi bölgesinde Ağustos 2018’de kuruldu. Kıbrıslı ve uluslararası sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Art Space, çağdaş sanat etkinlikleriyle sanata ilgiyi teşvik ederek Kıbrıs toplumuna kültür ve sanat alanında katkı sunmaktadır. Mekân, ARUCAD Kültür ve Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü tarafından yönetilmektedir.