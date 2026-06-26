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Kişi: ‘’Lefkoşa’da Harmancı'yı Desteklemek Önemli Olasılıklardan Biri’’

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Lefkoşa'da mevcut belediye başkanını desteklemenin güçlü seçeneklerden biri olduğunu söyledi.
Kişi: ‘’Lefkoşa’da Harmancı'yı Desteklemek Önemli Olasılıklardan Biri’’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Lefkoşa Türk Belediyesi seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile yürütülen ittifak görüşmelerinde Lefkoşa'nın en önemli başlıklardan biri olduğunu belirten Kişi, mevcut belediye başkanını desteklemenin güçlü seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programında konuşan Kişi, sürecin henüz tamamlanmadığını ancak görüşmelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

"Lefkoşa Türk Belediyesi ittifakın en temel unsurlarından biri"

Kişi, CTP ile TDP arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde Lefkoşa Türk Belediyesi'nin özel bir yere sahip olduğunu belirterek, geçmiş deneyimlerden ders çıkararak hareket ettiklerini söyledi.

2018 seçimlerinde kurulan ittifakın seçim başarısı getirdiğini ancak süreç içinde istenilen düzeye ulaşılamadığını dile getiren Kişi, bu nedenle bu kez yalnızca seçim sonucunu değil, seçim sonrasındaki işleyişi de dikkate aldıklarını kaydetti.

CTP örgütleriyle değerlendirmelerin sürdüğünü ifade eden Kişi, TDP ile de yalnızca ittifakın şartlarını değil, seçim sonrasında izlenecek yol haritasını da birlikte şekillendirmeye çalıştıklarını söyledi.

"En önemli olasılıklardan biri mevcut belediye başkanını desteklemek"

Lefkoşa'da henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirten Kişi, mevcut belediye başkanını desteklemenin masadaki en güçlü seçeneklerden biri olduğunu açıkladı.

Ancak bunun tek seçenek olmadığını vurgulayan Kişi, farklı senaryoların da değerlendirildiğini belirterek, "Birkaç olasılığımız daha var. Burada bir gizem oluşturmaya çalışmıyoruz. Önemli olan kurulacak ittifakın seçimden sonraki dönemde de sağlıklı şekilde işlemesi" ifadelerini kullandı.

"İttifaklar seçimden sonrasını da taşımalı"

Kişi, CTP ile TDP arasında yıllara dayanan bir iş birliği kültürü bulunduğunu belirterek, kurulacak olası ittifakın sadece seçim kazanmaya odaklı olmaması gerektiğini söyledi.

İki partinin özellikle Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok konuda ortak mücadele geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Kişi, bu ilişkinin zarar görmemesi için sürecin dikkatle yürütüldüğünü ifade etti.

Temmuz ayı içerisinde 18 belediyeye ilişkin aday belirleme çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Kişi, Lefkoşa dahil tüm kararların bu süreçte netleşeceğini sözlerine ekledi.

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