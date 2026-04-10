Sadıkoğlu: “Hedefimiz geleceğe yaşanabilir bir İskele bırakmak”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, katıldığı canlı yayında projelerini anlattı. Altyapı, gençlik yatırımları ve sosyal projelerle İskele’nin gelişmeye devam ettiğini vurguladı.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, katıldığı Meydan Kıbrıs canlı yayınında Gazeteci Deniz Gürgöze’nin sorularını yanıtladı. Göreve geldiği 2014 Haziran ayından bu yana tüm projeleri halkın talepleri doğrultusunda şekillendirdiklerini vurguladı. Hizmet Gönül İşidir anlayışı ile Sevdamız İskele diyerek yola devam ettiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı, hedefinin geleceğe yaşanabilir bir İskele bırakmak olduğunu söyledi.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 2014’ten bugüne İskele’nin hak ettiği değeri kazanması için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı, göreve geldikleri ilk günden itibaren ‘Sevdam İskele’ sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, tüm projelerin halkın talepleri doğrultusunda şekillendirildiğini vurguladı. Özellikle pandemi sonrası İskele’de büyük bir gelişim ve yapılaşma süreci yaşandığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bölgenin hem yerli halk hem de yabancı yatırımcılar için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Kentin güvenli yapısı ve planlı gelişimi sayesinde tercih edilirliğinin arttığına da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, ekonomik krizlere rağmen bölgeye olan ilginin devam ettiğini belirtti.

“HEDEFİMİZ GELECEĞE YAŞANABİLİR BİR İSKELE BIRAKMAK”

İskele Halk Plajı başta olmak üzere yapılan yatırımların bu gelişimde önemli rol oynadığını ifade eden Sadıkoğlu, modern yaşam alanlarının kente değer kattığını söyledi. Hedeflerinin doğayı ve denizi koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İskele bırakmak olduğunu vurguladı. Önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerinden birinin de altyapı eksiklerini gidermek olduğunu söyleyen Hasan Sadıkoğlu, özellikle kanalizasyon projelerinin öncelikli olduğunu belirterek, bu alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

“KAPALI PAZAR YERİ ADADA BİR İLK”

Şubat 2026’da halkın hizmetine açılan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na da değinen Başkan Sadıkoğlu, Pazar yerinin adada benzeri olmayan bir proje olduğunu belirtti ve bu alanda vatandaşlara birçok hizmetin bir arada sunulduğunu söyledi, ücretsiz internet, sağlık hizmeti, modern altyapı ve alışveriş kolaylıklarıyla bölge halkına konforlu bir yaşam alanı sağlandığını dile getirdi.

İGEM’DE SONA YAKLAŞILDI

Yakın bir zamanda açılışı yapılan İskele Gençlik Merkezi ile ilgili de konuşan İskele Belediye Başkanı, gençlere yönelik projelere önem verdiklerini ifade etti, gençlik merkezinin ilk etabının kısa sürede açılacağının müjdesini verdi.

İskele Belediyesi’nin yaklaşık 40 bin nüfusa ve 21 köye hizmet verdiğini vurgulayan Sadıkoğlu, özellikle kırsal bölgelerde altyapı ve yol sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu süreçte ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde hareket ettiklerini belirtti. Kadınlara, gençlere ve yaşlılara yönelik projelerin sürdüğünü de belirten Sadıkoğlu, evde sağlık hizmeti kapsamında binin üzerinde yaşlıya destek sağlandığını açıkladı.Halk sağlığı denetimlerinin düzenli olarak devam ettiğini, sokak hayvanları konusunda ise çözüm üretmek için iş birliklerinin planlandığını kaydetti.

