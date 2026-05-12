SON DAKİKARusya: Ukrayna'da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Bakanlar Kurulu, 95 kişinin vatandaşlığını onayladı.
95 yeni vatandaşlığa onay!

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplam 95 kişi KKTC yurttaşlığına alındı.

Verilen vatandaşlıkların arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var.

Yurttaşlığa alınan isimler şöyle:

  1. İsmail Sürmeli
  2. Mehmet Cuma Akçay
  3. Eylül Karaali
  4. Fatmanur Yüksel
  5. Aysel Doğrusöz
  6. Bünyamin Kurt
  7. Abdullah Akrep
  8. Yahya Dönmez
  9. Yadigar Devrim
  10. Sadıka Beyza Keleş
  11. Nazlı Kardaş
  12. Bilge Sıla Tosun
  13. Neli Lozovanu
  14. Kamuran Dede
  15. Eray Fidan
  16. Yunus Emre Tomak
  17. Filiz Pilatin
  18. Aleyna İbak
  19. Nüsret Kılıç
  20. Sultan Delioğlu
  21. Ahmet Dadı
  22. Gabriel Potinga
  23. Leman Nur Türker
  24. Adolat Madraimova
  25. Ziyarat Yashuzakov
  26. Asel Dooronbekova
  27. Emine Hayat Ateşoğlu
  28. Sümeyye Şahin
  29. Zülfikar Belen
  30. Gülhan Özgüler
  31. Hasan Güney
  32. Ahmet Topal
  33. Emine Fikret Uyur
  34. Doç. Dr. Kubilay Şenbakar
  35. Ege Taş
  36. Ragıp Bingöl
  37. Serdal Kaya
  38. Rifat Günay
  39. Seher Baytar
  40. Özlem Yartum
  41. Ali Yücelen
  42. Ömer Güney
  43. Bilnur Uyur
  44. Ahmet Kömürcü
  45. Ahmet Küçük
  46. Yiğit Şatana
  47. İbrahim Saçar
  48. Özge Taşcı
  49. Mehmet Cuma Çelik
  50. İhsan Kaya
  51. Dzhevrie Asenova Ivanova
  52. Ahmet Yıldız
  53. Abdulgani Sancak
  54. Muhammet Turgut Güleç
  55. Ümit Yayar
  56. Gulnabat Suvhanova
  57. Hatice Doğan
  58. Erhan Şitil
  59. Fatma Uslu
  60. Kazım Salman
  61. Ahmet Batıray
  62. Gülşen Dinçer
  63. Halil Çiftçi
  64. Adem Çapur
  65. Korkmaz Göçer
  66. Serhat Beyazbal
  67. Haşim Bağrıaçık
  68. Mehmet Ali Zaroğlu
  69. Kadri Gündoğdu
  70. Bilal Karaman
  71. Türkan Öztürk
  72. Serhat Sel
  73. Mustafa Hüseyinoğlu
  74. Ramazan Sel
  75. Salih Akagündüz
  76. Yağmur Taşdelen
  77. Yurdal Yıldız
  78. Ahmet Selçuk Tekinırk
  79. Ceyda Karakuş
  80. Jasmin Kösemehmetoğlu
  81. Peter Geoffrey De Krassel
  82. Mehmet Metiner
  83. Mete Yarar
  84. Süleyman Tarhan
  85. Büşra Barut
  86. Neslihan Karabudak
  87. Cumali Güldal
  88. Volkan Turak
  89. Esin Özdoğan
  90. Mehmet Çiftçi
  91. Sefer Tüz
  92. Mehmet Kurt
  93. Utku Erkol
  94. Öznur Kılınç
  95. Ertuğrul Aydın
