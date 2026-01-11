Trump'tan Küba'ya: 'Çok geç olmadan anlaşın'

Trump, ABD güçlerinin Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu 3 Ocak'ta başkente düzenlediği bir baskınla ele geçirmesinden bu yana dikkatini Küba'ya çevirmiş durumda.

Küba'nın uzun süredir müttefiki olan Venezuela'nın adaya günde yaklaşık 35.000 varil petrol gönderdiği tahmin ediliyor. Ancak Trump bunun sona ereceğini söyledi.

Pazar günü kendisine ait Truth Social paylaşımında, "Küba uzun yıllar boyunca Venezuela'dan büyük miktarlarda PETROL ve PARA alarak yaşadı. Bunun karşılığında Küba son iki Venezuela diktatörüne 'Güvenlik Hizmetleri' sağladı, AMA ARTIK DEĞİL!" ifadesini kullandı.

"ARTIK KÜBA'YA PETROL YA DA PARA GİTMEYECEK - SIFIR! ÇOK GEÇ OLMADAN bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum."

Trump anlaşmanın şartlarını ya da Küba'nın karşılaşabileceği sonuçlar konusunda ayrıntı belirtmedi.

Ayrıca ABD mahkemesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlamalarla karşı karşıya olan Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanması için yapılan baskına da atıfta bulundu.

Küba yıllardır Maduro'ya kişisel güvenlik desteği sağlıyor. Küba hükümeti, Venezuela'nın başkenti Karakas'taki ABD operasyonu sırasında 32 vatandaşının öldürüldüğünü açıklamıştı.

Trump "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında ÖLDÜ ve Venezuela'nın artık onları yıllarca rehin tutan haydutlardan ve gaspçılardan korunmaya ihtiyacı yok."

"Venezuela'nın artık onları korumak için dünyanın en güçlü ordusuna (açık ara!) sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var ve onları koruyacağız."

Küba hükümeti Trump'ın son tehditlerine henüz yanıt vermedi ancak Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel daha önce Venezuela'da ölen 32 "cesur Kübalı savaşçının" "imparatorluk üniforması giymiş teröristlere karşı koydukları" için onurlandırılacağını söylemişti.

Trump yönetimi Küba'ya yönelik net planlar açıklamamış olsa da, ABD Başkanı daha önce askeri müdahalenin gereksiz olduğunu çünkü ülkenin "düşmeye hazır" olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise geçen hafta Küba liderlerinin endişelenmesi gerektiğini belirterek, Küba hükümetinin "başının büyük belada olduğunu" söyledi.

Pazar günü Trump ayrıca sosyal medyada, Küba kökenli Amerikalı eski Florida senatörü ve Rubio'nun Küba'nın başkanı olabileceğini öne süren bir mesajı yeniden paylaştı.

Trump "Kulağa hoş geliyor!" diye yazdı.

Trump yönetiminin yaptırım uygulanan Venezuela petrol tankerlerine el koyması Küba'daki yakıt ve elektrik krizini daha da kötüleştirmeye başladı.

Trump, ABD'nin batı yarımkürede üstünlüğünü vaat eden 1823 tarihli "Monroe Doktrini"ni yeniden canlandırarak ABD politikasını giderek daha fazla bu doktrinin merceğinden şekillendiriyor ve kendi ismine atfen "Donroe Doktrini" olarak adlandırıyor.

Maduro'nun yakalanıp New York'a götürülmesinden sonra Trump, Latin Amerika'daki diğer ülkelere dikkatini daha fazla yöneltti.

Kolombiya'yı hedef alan bir askeri operasyonun "iyi bir fikir" olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "kendine dikkat et" uyarısında bulundu. ABD, Ekim ayında Petro'ya kartellerin "gelişmesine" izin verdiği gerekçesiyle yaptırımlar uyguladı.

Trump, Meksika konusunda da uyuşturucu gerekçesiyle "bir şeyler yapmamız gerekecek" diye ekledi. Trump, kartellerle mücadele etmek için Meksika'ya ABD askerleri göndermeyi teklif ettiğini söyledi, ancak Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Meksika topraklarında herhangi bir ABD askeri harekâtını açıkça reddetti.

ABD ve Küba, Fidel Castro'nun 1959'da ABD destekli hükümeti devirmesinden bu yana gergin bir ilişkiye sahip.

Özellikle Barack Obama döneminde diplomatik ilişkileri iyileştirmek için adımlar atılmış olsa da, Trump yönetimi bu reformların çoğunu geri aldı.

Başkanlığının ikinci döneminde göreve başladıktan kısa bir süre sonra Trump, Küba'yı terör destekçisi ülke olarak yeniden tanımladı.

Bu tanım, Joe Biden döneminin son günlerinde kaldırılmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Pazar günü şöyle konuştu:

"Her şeyi, hatta insan hayatını bile ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı hiçbir konuda, kesinlikle hiçbir konuda suçlama konusunda ahlaki hakkı yoktur.

"Bugün ülkemize karşı histerik bir şekilde eleştirilerde bulunanlar, bu halkın siyasi modelini seçme konusundaki egemen kararından dolayı öfkeliler."