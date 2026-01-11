  • BIST 12200.95
Meteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00'e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Trump'tan Küba'ya: 'Çok geç olmadan anlaşın'

Trump'tan Küba'ya: 'Çok geç olmadan anlaşın'

ABD Başkanı Donald Trump Küba'ya Venezuela'dan petrol ve para akışının artık duracağı ve "anlaşma yapması" ya da sonuçlarına katlanması uyarısında bulundu.
Trump'tan Küba'ya: 'Çok geç olmadan anlaşın'

Trump, ABD güçlerinin Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu 3 Ocak'ta başkente düzenlediği bir baskınla ele geçirmesinden bu yana dikkatini Küba'ya çevirmiş durumda.

Küba'nın uzun süredir müttefiki olan Venezuela'nın adaya günde yaklaşık 35.000 varil petrol gönderdiği tahmin ediliyor. Ancak Trump bunun sona ereceğini söyledi.

Pazar günü kendisine ait Truth Social paylaşımında, "Küba uzun yıllar boyunca Venezuela'dan büyük miktarlarda PETROL ve PARA alarak yaşadı. Bunun karşılığında Küba son iki Venezuela diktatörüne 'Güvenlik Hizmetleri' sağladı, AMA ARTIK DEĞİL!" ifadesini kullandı.

"ARTIK KÜBA'YA PETROL YA DA PARA GİTMEYECEK - SIFIR! ÇOK GEÇ OLMADAN bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum."

