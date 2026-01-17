İlk tıbbi tahliye operasyonu: NASA astronot ekibi dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılan astronotları taşıyan kapsül NASA’nın ilk tıbbi tahliye operasyonuyla California eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu’na indi.
Tahliye edilen ekipte Crew-11 misyonuyla uzaya gönderilen şu isimler bulunuyordu:
- NASA astronotu: Zena Cardman ve Mike Fincke
- Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA): Kimiya Yui
- Rusya Federal Uzay Ajansı: Kozmonot Oleg Platonov bulunuyordu.
Ekipteki astronotlardan hangisinin hasta olduğu ‘tıbbi gizlilik’ gerekçesiyle açıklanmadı.
Normal koşullarda misyonun bir ay sonra tamamlanması planlanıyordu.
