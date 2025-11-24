Baf'ta eski kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Alithia ve diğer gazeteler Konia’daki bir büfe önünde buluşan Andoniu ve eski kız arkadaşının 58 yaşındaki babası arasında önce sözlü kavga çıktığı, ardından babanın 26 yaşındaki genci üç yerinden bıçakladığını yazdı.
Salı günü toprağa verileceği açıklanan gencin ölüm sebebinin boynundan aldığı yara olduğu bilgisi verildi.
Polisin, olayı aydınlatmak için güvenlik kamerası görüntülerini ve olay yerinden topladığı kanıtları incelediği belirtildi.
