  • BIST 11126.77
  • Altın 5751.977
  • Dolar 42.441
  • Euro 49.3171
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Dipkarpaz-Zaferburnu yolunda asfaltlama çalışması

» »
Yol belirli saatlerde trafiğe kapatılacak
Dipkarpaz-Zaferburnu yolunda asfaltlama çalışması

Dipkarpaz-Zaferburnu yolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle yarından itibaren çalışmaların tamamlanması planlanan 31 Aralık tarihine kadar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun yarından itibaren çalışmaların tamamlanması planlanan 31 Aralık tarihine kadar hafta içi 14.00 ile 20.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bahse konu yolun 14.00-20.00 saatleri dışında ve hafta sonları trafiğe açık olacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylem: Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda eksik var26 Kasım 2025 Çarşamba 15:24
  • Atıl kuyu yeniden hayat buldu24 Kasım 2025 Pazartesi 16:07
  • İskele'de okul otobüsü kaza yaptı19 Kasım 2025 Çarşamba 11:29
  • İskele Boğaztepe’de park halindeki araçtan 570 bin TL çalındı: İki kişi tutuklandı14 Kasım 2025 Cuma 15:03
  • Dipkarpaz'da 21 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı13 Kasım 2025 Perşembe 12:29
  • Kıbrıslı Rum 2 sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası 12 Kasım’a ertelendi06 Kasım 2025 Perşembe 18:18
  • Hükümet nisabı sağlayamadı, CTP'yi suçladı!04 Kasım 2025 Salı 17:58
  • İskele'de kaçak botoks!29 Ekim 2025 Çarşamba 10:19
  • Ölümlü kazada isimler açıklandı!25 Ekim 2025 Cumartesi 14:04
  • İskele – Ercan Anayolu’nda feci kaza: 1 ölü25 Ekim 2025 Cumartesi 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti