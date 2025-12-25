Pamuklu Sanat Atölyesi’nde yılbaşına özel üretim

Tamamı doğal keçe kullanılarak el emeğiyle hazırlanan çiçekler, anahtarlıklar, saç aksesuarları, telefon kılıfları ve dekoratif ürünler; estetik özelliklerinin yanı sıra kültürel bir değeri de beraberinde taşıyor.

Bu çalışmalar, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen sosyal belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Kadın emeğini destekleyen, üretimi teşvik eden ve yerel sanatları ekonomik hayata kazandırmayı amaçlayan bu yaklaşım sayesinde KeçeAda, yalnızca bir marka değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın güçlü bir örneği hâline gelmiş durumda.

Pamuklu Sanat Atölyesi, mesai saatleri içerisinde vatandaşların ziyaretine açık bulunuyor. Atölyeyi ziyaret edenler hem üretim sürecini yerinde görme imkânı buluyor hem de KeçeAda markasıyla hazırlanan yılbaşına özel ürünleri doğrudan temin edebiliyor.