İskele’de Yılbaşı Öncesi Kapsamlı Çevre ve Sağlık Denetimi

Yaklaşık bir ay boyunca sahada aktif görev yapan belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde kapsamlı ve titiz kontroller gerçekleştirdi.

İSKELE BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN DENETİMLERİNİ ARTIRDI

1 yıl önce İskele Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, halk sağlığından hareketle, denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Yeni yıl öncesi, son bir ayda denetimlerini sıklaştıran, halkın, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve hizmet alabilmesi için sahada aktif görev yapan Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, önceki denetimlerde yaptığı uyarıların meyvesini aldı ve olumsuz bir durumla karşılaşmadı.

Denetimler kapsamında işletmelerin genel hijyen koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile muhafaza ve saklama koşulları detaylı şekilde incelendi.

YILBAŞI ÖNCESİ KAPSAMLI ÇEVRE VE SAĞLIK DENETİMİ

Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği son denetimlerde, genel anlamda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Önceki denetimlerde işletmelere yapılan uyarılar karşılık buldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Sadıkoğlu, vatandaşların özellikle yılbaşı gibi yoğun dönemlerde gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve hizmet alabilmesinin kendileri için son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Çevre ve Sağlık Denetim Bölümünün denetimlerini sadece rutin olarak değil, ihtiyaç duyulan her dönemde artırarak sürdürdüğünü de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, yapılan son denetimlerde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasının daha önce yapılan uyarıların dikkate alındığını göstermesi olduğunu belirtti.

Denetimlerin cezalandırıcı değil, önleyici ve bilinçlendirici bir anlayışla yürütüldüğünü de ifade eden Sadıkoğlu, “Amacımız işletmelerimizle karşı karşıya gelmek değil, halk sağlığını birlikte korumaktır. Bu noktada duyarlılık gösteren tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.