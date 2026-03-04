  • BIST 12433.5
Mahkeme, Sınır Dışı Kararını Durdurdu: Asadinezhad Adaya Döndü

Mahkeme, Sınır Dışı Kararını Durdurdu: Asadinezhad Adaya Döndü

Geçtiğimiz günlerde “yasaklı göçmen” ilan edilen İran uyruklu Mahdi Asadinezhad, mahkeme kararıyla yeniden KKTC’ye döndü.
Mahkeme, Sınır Dışı Kararını Durdurdu: Asadinezhad Adaya Döndü
Asadinezhad’ın, İran’da mevcut rejime karşı başlayan protestolara destek verdiği ve KKTC’de yaşayan İranlı muhalifleri organize ettiği iddiasıyla “ülke güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye sokma ihtimali bulunduğu” gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edildiği ve sınır dışı edilmek istendiği belirtilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Asadinezhad, İran rejimiyle yaşadığı sorunlar ve ardından Kuzey Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesi süreci nedeniyle günler süren bir mücadele verdiğini ifade etti. Avukatlarının girişimleri sonucu ailesine kavuşabildiğini kaydeden Asadinezhad, “Ölümün eşiğinden dönüş insanı daha güçlü kılar” ifadelerini kullandı.

Yüksek İdare Mahkemesi’nden Ara Karar

Asadinezhad tarafından açılan dava kapsamında, Yüksek İdare Mahkemesi 2 Mart 2026 tarihinde ara karar üretti. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Muhaceret Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Başmuhaceret Memurluğu tarafından alınan karar ve uygulamaları inceleyerek, sınır dışı işleminin durdurulmasına hükmetti.

Kararda, 24 Şubat 2026 tarihli deport ve tutuklama kararının doğurduğu sonuçların, davanın esastan görüşülüp karara bağlanmasına kadar geçici olarak askıya alınmasına emir verildi. Mahkeme ayrıca davalı taraflara 4 Mart 2026 saat 09.00’a kadar itiraz sunma hakkı tanıdı.

Verilen ara karar uyarınca, Asadinezhad’ın sınır dışı edilmesine, tutuklanmasına veya özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabilecek tüm işlemler, dava sonuçlanıncaya kadar durduruldu.

