  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail askerleri kara harekatı için Lübnan sınırını geçti!

Starmer: HMS Dragon savaş gemisi Kıbrıs’a konuşlandırılacak

» »
İngiltere Başbakanı Starmer, HMS Dragon savaş gemisinin Kıbrıs’a konuşlandırılacağını duyurdu.
Starmer: HMS Dragon savaş gemisi Kıbrıs’a konuşlandırılacak

İngiltere Başbakanı Starmer, HMS Dragon savaş gemisinin Kıbrıs’a konuşlandırılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, yaptığı açıklamada, Pazartesi günü adadaki İngiliz Ağrotur üssüne İran yapımı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından, Kıbrıs’a HMS Dragon adlı Type 45 sınıfı bir destroyer savaş gemisi konuşlandıracağını duyurdu.

Starmer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşik Krallık, Kıbrıs’ın ve orada konuşlanmış İngiliz askeri personelinin güvenliğine tamamen bağlıdır. Savunma operasyonlarımıza devam ediyoruz ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşerek kendisine insansız hava araçlarına karşı koyma yeteneğine sahip helikopterler gönderdiğimizi ve HMS Dragon’un bölgeye konuşlandırılacağını bildirdim” dedi.

Starmer, “her zaman Birleşik Krallık’ın ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edecek” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Burak Maviş: “Kıbrıs Savaşın İleri Karakolu Değil, Barışın Zemini Olmalıdır”03 Mart 2026 Salı 11:01
  • TÜİK: Türkiye'de Şubat enflasyonu yüzde 2,9603 Mart 2026 Salı 10:28
  • Livanel'i Kıbrıs'a geliyor03 Mart 2026 Salı 09:35
  • Çağdal Benzine zam olmayacağını açıkladı: Böyle bir beklenti yok03 Mart 2026 Salı 09:00
  • Arıklı: Sığınakların konumunu önceden açıklamak güvenlik riski03 Mart 2026 Salı 08:59
  • Genel Sekreterliğe Cansu N. Nazlı Seçildi02 Mart 2026 Pazartesi 21:30
  • Starmer: Kıbrıs'ta vurulan üssümüz ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmıyor02 Mart 2026 Pazartesi 21:28
  • Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis'ten geçti02 Mart 2026 Pazartesi 19:08
  • Dikelya İngiliz Üssü Doğu Bölge Komutanı: Bölgemizde tehdit seviyesi “düşük”02 Mart 2026 Pazartesi 18:47
  • İran İHA'sı Kıbrıs'ta İngiliz üssüne düştü, iki İHA engellendi02 Mart 2026 Pazartesi 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti