Starmer: HMS Dragon savaş gemisi Kıbrıs’a konuşlandırılacak

İngiltere Başbakanı Starmer, HMS Dragon savaş gemisinin Kıbrıs’a konuşlandırılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, yaptığı açıklamada, Pazartesi günü adadaki İngiliz Ağrotur üssüne İran yapımı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından, Kıbrıs’a HMS Dragon adlı Type 45 sınıfı bir destroyer savaş gemisi konuşlandıracağını duyurdu.

Starmer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşik Krallık, Kıbrıs’ın ve orada konuşlanmış İngiliz askeri personelinin güvenliğine tamamen bağlıdır. Savunma operasyonlarımıza devam ediyoruz ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşerek kendisine insansız hava araçlarına karşı koyma yeteneğine sahip helikopterler gönderdiğimizi ve HMS Dragon’un bölgeye konuşlandırılacağını bildirdim” dedi.

Starmer, “her zaman Birleşik Krallık’ın ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edecek” ifadelerine yer verdi.