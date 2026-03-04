Kıbrıs'a yöneldiği düşünülen 2 İHA, Yunan F-16'ları tarafından Lübnan hava sahasında vuruldu

Rum devlet radyosu CyBC’nin aktardığına göre alarm saat 09.30 sıralarında, Lübnan hava sahası yakınlarında tespit edilen şüpheli bir cisim hakkında alınan bilgiler üzerine devreye girdi.
Bunun üzerine Baf’taki “Andreas Papandreou” hava üssünde konuşlu iki Yunan F-16 savaş uçağı havalandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre F-16’lar, Kıbrıs hava sahasına girmeden önce Lübnan hava sahasında iki insansız hava aracını önledi.
Önleme operasyonunun ardından alarm yaklaşık yarım saat sonra kaldırıldı.
