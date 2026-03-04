  • BIST 12433.5
  • Altın 7610.33
  • Dolar 43.9501
  • Euro 51.5416
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÖldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kıbrıs'a yöneldiği düşünülen 2 İHA, Yunan F-16'ları tarafından Lübnan hava sahasında vuruldu

» »
Kıbrıs’a doğru ilerlediği değerlendirilen insansız hava araçları nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli güvenlik alarmı verildi.
Kıbrıs'a yöneldiği düşünülen 2 İHA, Yunan F-16'ları tarafından Lübnan hava sahasında vuruldu

Rum devlet radyosu CyBC’nin aktardığına göre alarm saat 09.30 sıralarında, Lübnan hava sahası yakınlarında tespit edilen şüpheli bir cisim hakkında alınan bilgiler üzerine devreye girdi.

Bunun üzerine Baf’taki “Andreas Papandreou” hava üssünde konuşlu iki Yunan F-16 savaş uçağı havalandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre F-16’lar, Kıbrıs hava sahasına girmeden önce Lübnan hava sahasında iki insansız hava aracını önledi.

Önleme operasyonunun ardından alarm yaklaşık yarım saat sonra kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı’nda Siyasi Partiler Konseyi toplandı: Bölgedeki son gelişmeler ele alındı03 Mart 2026 Salı 20:20
  • Fatma Ünal Juju davası itham için 27 Mart'a ertelendi03 Mart 2026 Salı 20:09
  • Fidan: KKTC için çok fazla risk olduğunu düşünmüyorum03 Mart 2026 Salı 13:44
  • Burak Maviş: “Kıbrıs Savaşın İleri Karakolu Değil, Barışın Zemini Olmalıdır”03 Mart 2026 Salı 11:01
  • TÜİK: Türkiye'de Şubat enflasyonu yüzde 2,9603 Mart 2026 Salı 10:28
  • Livanel'i Kıbrıs'a geliyor03 Mart 2026 Salı 09:35
  • Çağdal Benzine zam olmayacağını açıkladı: Böyle bir beklenti yok03 Mart 2026 Salı 09:00
  • Arıklı: Sığınakların konumunu önceden açıklamak güvenlik riski03 Mart 2026 Salı 08:59
  • Genel Sekreterliğe Cansu N. Nazlı Seçildi02 Mart 2026 Pazartesi 21:30
  • Starmer: Kıbrıs'ta vurulan üssümüz ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmıyor02 Mart 2026 Pazartesi 21:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti