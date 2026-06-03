Küçükbaş hayvan bildirimleri 30 Haziran’a kadar yapılabilecek

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvanların kaydı için üreticilerin 30 Haziran’a kadar bildirim yapması gerektiğini duyurdu.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında küçükbaş hayvan üreticileri işletmelerindeki güncel hayvan sayısı ve kulak numarası bilgilerini bölge veteriner dairelerine bildirecek.

Üreticiler, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacağı güncel (2026’ya ait) üyelik belgesiyle bölge veteriner dairelerinden temin edeceği bildirim formlarıyla 30 Haziran’a kadar beyanda bulunabilecek.

Yanlış beyanda bulunan, Brucellalı hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen, varsa Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezasını ödemeyen, daireye kulak numarası borcu olan, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin güncel üyelik belgesi bulunmayan üreticiler Doğrudan Gelir Desteği’nden yararlanamayacak.

Hayvan kayıt bilgileri “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü” uyarınca haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez yapılıyor.