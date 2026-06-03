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Kemal Baykallı: Bu ülkenin en büyük ihtiyacı adalet duygusunun yeniden inşasıdır

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Kanal T’de Pınar Gözek’in hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kemal Baykallı: Bu ülkenin en büyük ihtiyacı adalet duygusunun yeniden inşasıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetinin TDP’ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Baykallı, görüşmede ülke gündeminin yanı sıra yerel ve genel seçimlere ilişkin olası iş birliği modellerinin de ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde başlayan dayanışma ve yakınlaşmanın sürdüğünü ifade eden Baykallı, meclis içi ve meclis dışı muhalefetin ortak sorunlar karşısında nasıl birlikte hareket edebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baykallı, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek modeller üzerinde durduklarını kaydederek, detayların henüz netleşmediğini ancak farklı seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Ülkede uzun süredir seçim tartışmalarının gündemi meşgul ettiğini dile getiren Baykallı, erken seçim tartışmalarının kamuoyunun gerçek sorunlarının önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Sağlık, eğitim ve hayat pahalılığının vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen temel sorunlar olduğuna dikkat çeken Baykallı, siyasetin bu alanlarda somut çözüm önerileri üretmek zorunda olduğunu vurguladı.

Siyasete duyulan güvenin yeniden tesis edilmesinin önemine işaret eden Baykallı, bunun ancak liyakat, şeffaflık, etkin denetim ve dijitalleşme temelinde kurulacak bir kamu yönetimi anlayışıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Dijitalleşmenin TDP’nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Baykallı, vatandaşların birçok kamu hizmetine hızlı ve kolay şekilde erişebilmesini sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Baykallı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarına sahip çıkmasının önemine vurgu yaparak, çözüm arayışlarının diplomasi, diyalog ve uluslararası temaslarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

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