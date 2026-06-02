Polise Yalan İfade Veren Şahıs Tutuklandı

Dörtyol-Türkmenköy Anayolu’nda yaşandığını iddia ettiği bir olayla ilgili polise gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen T.Ç. (52), “amme fesatçılığı” suçundan tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, T.Ç., 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında kullanımındaki araçla seyir halindeyken önünün başka bir araç tarafından kesildiğini, iki erkek şahıstan birinin kendisini tehdit ederek sivri bir cismi boynuna dayadığını ve bir hafta sonra Dörtyol’daki ağıllar bölgesine 5 milyon TL bırakması yönünde kendisine talimat verildiğini iddia ederek polise ifade verdi.

Yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu olayın gerçeği yansıtmadığı ve T.Ç.’nin hayali bir suçla ilgili polise kasten yalan beyanda bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili tutuklanan T.Ç. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.