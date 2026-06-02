Kumarhanede 103 Bin TL ve 1.200 Doları Tasarrufuna Geçirdiği İddiasıyla İki Kişi Tutuklandı

Polis açıklamasına göre, A.F.’nin müşterilere indirim ödemesi yapmasına rağmen, aynı müşteriler üzerinden yeniden indirim kaydı oluşturarak sistemde meydana gelen toplam 103 bin TL ve 1.200 ABD dolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı belirlendi.
Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan ileri soruşturmada, A.F. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.F. (32) tutuklandı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
