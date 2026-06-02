Alayköy'de İş Kazası: İşçi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında, 41 yaşındaki Erdal Nadzhi Mehmed yaralandı.
Polis açıklamasına göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında iş yerinde çalışan Erdal Nadzhi Mehmed’in sol ayağı forklift ile palet arasına sıkıştı. Kazada yaralanan işçi, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayenede sol ayağında kırık tespit edilen Mehmed, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

