Alayköy’de İş Kazası: İşçi Hastanede Tedavi Altına Alındı

Polis açıklamasına göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında iş yerinde çalışan Erdal Nadzhi Mehmed’in sol ayağı forklift ile palet arasına sıkıştı. Kazada yaralanan işçi, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenede sol ayağında kırık tespit edilen Mehmed, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.