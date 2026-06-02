Girne’de Yaya Geçidinde Kaza: 77 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Polis açıklamasına göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında Enes Yücel (35), yönetimindeki MT 593 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Havize Akyüz’e (77) çarptı.
Kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Kalp Damar Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Enes Yücel tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
