Komşusunu bacağından vurdu, İşte detaylar...

Gönyeli’de meydana gelen “Patlayıcı Madde Tasarrufu, Vahim Zarar ve Meskun Mahalde Ateş Etme” suçlarıyla ilgili tutuklanan T.A., mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olguları aktaran Polis Çavuşu Aykut Özkan, olayın 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Ecevit Sokak üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Polis, zanlı T.A.’nın, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ve kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle komşusu Erdoğan Öztürk’e, adına kayıtlı Canik marka 9 mm ruhsatlı tabancayla 7 el ateş ettiğini söyledi.

Açılan ateş sonucu Öztürk’ün sağ bacağından iki, sol bacağından bir kez vurularak ağır yaralandığı ve sol bacağında kırık oluştuğu ifade edildi.

Polis, olayda kullanılan tabanca ile içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki merminin zanlının tasarrufunda bulunarak olay yerinde emare alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının ikametgahında yapılan aramada ise 33 adet 9 mm çapında mermi bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Yaralı Erdoğan Öztürk’ün Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
