  • BIST 15128.07
  • Altın 6892.66
  • Dolar 45.3604
  • Euro 53.4527
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği: Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz!

» »
FUM-DER: Artan maliyetler ve haksız rekabet unlu mamuller sektörünü çıkmaza sürüklüyor.
Fırın ve Unlu Mamuller Derneği: Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz!

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği (FUM-DER), son günlerde sektörle ilgili basına olumsuz haberler yansıdığı belirtilerek, buna da tepki gösterildi.

FUM-DER Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sektörün gerçek sorunlarının görmezden gelindiği savunularak, sorunların defalarca ilgili bakanlıklar ve hükümet yetkililerine aktarıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sektörün sorunları; una erişim, artan enerji maliyetleri, destek görmemek, köy fırınlarının teknolojiden uzak şekilde faaliyet göstermesi, kaçak ve kayıt dışı üretim, market ve mağaza içlerinde kurulan kontrolsüz üretim alanları, donmuş ithal unlu mamuller ile ekmek çeşitlerinin ülkeye girişinin yarattığı haksız rekabet olarak sıralandı.

Bu sorunların sonucu sektörün rekabet gücünün azaldığının kaydedildiği açıklamada, “İşçi maaşlarını ödeyememe, finansal yükümlülükleri yerine getirememe gibi sorunlar artık gizlenemeyecek boyuta ulaşmıştır.” denildi.

Açıklamada, derneğin sorunların çözümüne yönelik yetkililerle ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile çalışmaya hazır olduğu da belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 İlçede Eş Zamanlı Denetim: 9 Kişi Hakkında Deport İşlemi Başlatıldı08 Mayıs 2026 Cuma 16:43
  • Akansoy: “Demokratik anomalilerin son bulması için CTP’nin hükümete gelmesi şarttır”08 Mayıs 2026 Cuma 12:43
  • 34 yaşındaki Topaloğluları kayıp, aranıyor08 Mayıs 2026 Cuma 12:41
  • Sağlık Bakanlığı TSHD: “Halkımızın sağlığı için denetimler kesintisiz devam ediyor “08 Mayıs 2026 Cuma 11:44
  • Çalışma Dairesi müfettişleri Girne’de 4 inşaatın faaliyetini durdurdu08 Mayıs 2026 Cuma 11:16
  • Rum basını liderlerin görüşmesini ele aldı: Anlaşma sağlanacak kadar olgunlaşmış GYÖ'ler gündeme gelecek08 Mayıs 2026 Cuma 11:12
  • Prof. Dr. Mürüde Çelikağ: Trafik güvenliği popülist kararlara teslim edilemez08 Mayıs 2026 Cuma 11:00
  • Üstel istihdam yok dedi.. Şubat ve Mart ayında 16 istihdam yapıldığı ortaya çıktı!08 Mayıs 2026 Cuma 10:52
  • Kudret Özersay: Anket yaptırdık 3. parti çıktık08 Mayıs 2026 Cuma 10:38
  • CTP Mevcut 7 Belediyesi'ndeki başkanları yeniden aday gösteriyor08 Mayıs 2026 Cuma 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti