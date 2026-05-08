Hayvancılık Dairesi balık restoranlarını denetledi: 16 kilo balık imha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi tarafından Gazimağusa ve Lefkoşa’da balık satan restoranlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tüketime uygun olmadığı değerlendirilen yaklaşık 16 kilogram balık imha edildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi, balık satan restoranları denetledi ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen 16 kilogram balığı imha etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Su Ürünleri Şubesi, dün Gazimağusa bugün de Lefkoşa bölgesinde balık satan restoranlar denetlendi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, işletme izinleri ve satışta bulundurulan deniz ürünlerinin "27/2000 sayılı Su Ürünleri Yasası" kapsamında yer alan asgari avlanabilir boy limitleri denetlendi. Bu çerçevede tüketimi uygun olmadığı değerlendirilen yaklaşık 16 kg muhtelif balık, tutanak karşılığında imha edildi.

Lefkoşa’da bir su ürünleri depolama tesisinin, işletme izni başvurusunu yapmadığı tespit edildi. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, söz konusu işletmeye 21 Nisan'da yapılan denetimde eksikliklerini gidermesi amacıyla süre tanındığı belirtilirken, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi görevlileri tarafından da eksikliklerin giderilmesi için son ihtar yapıldığı kaydedidi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
