Tatar’a stent takıldı

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a anjiyo sonrası stent takıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine konuşan Tatar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kontrol amacıyla bugün Yakın Doğu Hastanesi’ne gittiğini ifade eden Tatar, burada kendisine anjiyo yapıldığını ve darlık tespit edilen damara stent takıldığını kaydetti.

Sağlığının iyi olduğunu ifade eden Tatar, herkesin ve özellikle kalp problemi olanların sağlığına dikkat etmesi ve rutin kontrollerini yapması gerektiğini belirtti.