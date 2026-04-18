  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Polisten sahte para uyarısı!

» »
Dikkat sahte para!
Güzelyurt-Kalkanlı Anayolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonuna giden B.K’nin (E-59), 5 Nisan tarihinde aldığı akaryakıta karşılık sahte 100 Amerikan Doları nakit parayı görevliye vererek tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, B.K.’nin, bin 400 TL tutarındaki akaryakıta karşılık verdiği sahte 100 Amerikan Doları’ndan 3 bin TL para üstü alarak sahtekarlıkla mal ve kredi temin ettiği de tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahıs dün tespit edilip tutuklandı ve aracı ile ikametgahında yapılan aramada sahte Türk Lirası, euro ve Amerikan Doları ele geçirildi. 

Polis Basın Subaylığı, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulundu ve tespit edilen paraların seri numaralarını paylaştı.

Sahte 5 TL banknotların seri numaraları:

1 adet A021734198 ve 9 adet A001181502

Sahte 10 TL banknotların seri numaraları:

11 adet A002045468

Sahte 20 TL banknotların seri numaraları:

4 adet B285853893 ve 6 adet A002014846

Sahte 50 TL banknotların seri numaraları:

33 adet B518757692

Sahte 1 Amerikan Doları banknotların seri numaraları:

1 adet F01089114M, 1 adet G95649744I ve 2 adet ZX08972325

Sahte 100 Amerikan Doları seri numaraları:

1 adet PB84562426A ve 2 adet ZX08972325D

Sahte 100 Euro banknotların seri numaraları:

2 adet X00370885673

Sahte 200 Euro banknotların seri numaraları:

5 adet X00935089733

Polis’ten yapılan açıklamada, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan Türk Lirası, euro ve Amerikan Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ile değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Candela Robotik Ekibinden Uluslararası Arenada Yeni Başarı27 Mart 2026 Cuma 12:55
  • Stres cildimizi de mahvediyor: Egzama alevlenmesine neden oluyor23 Mart 2026 Pazartesi 18:54
  • Merit Royal Diamond’da Bayrama Mustafa Sandal Damga Vurdu23 Mart 2026 Pazartesi 09:37
  • Mısır'da 2 bin yıllık 'yapılacaklar listesi' bulundu22 Mart 2026 Pazar 11:56
  • Yapay zeka, Parkinson ve tedavisi olmayan diğer hastalıklarda nasıl çığır açıyor?21 Mart 2026 Cumartesi 15:05
  • Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı21 Mart 2026 Cumartesi 14:51
  • Magnezyum neden popüler oldu ve ne işe yarıyor?20 Mart 2026 Cuma 11:39
  • Bayram Sofralarında Denge Sanatı: Lezzeti Yakalarken, Kontrolü Kaybetmeyin!20 Mart 2026 Cuma 11:33
  • Saat icat edilmeden önce insanlar nasıl uyanırdı?19 Mart 2026 Perşembe 11:59
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden balıkçılara bayram ziyareti18 Mart 2026 Çarşamba 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti