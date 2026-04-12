Hande Tibuk, kadın liderler listesine seçildi

Net Holding Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Hande Tibuk, Türkiye’nin 50 Güçlü Kadın Liderileri arasında yer aldığı açıklandı.
Fortune Türkiye’nin “En Güçlü 50 İş Kadını Listesi” iş dünyasının yeniliklere açık, analitik düşünen ve hedef odaklı kadın liderlerini bir araya getirdi.  Küresel ekonomideki işinin büyüklüğü ve önemi, işin sağlığı ve yönü, kadının kariyeri, sosyal ve kültürel etkisi de listenin belirleyici faktörleri arasında yer alırken, liste oluşturulurken şirketin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı ve yönü, yöneticinin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyal-kültürel kalkınmaya etkisi temel kriterler olarak dikkate alınıyor.

Avrupa’da ve global arenada başarıya imza atan ve Türkiye’yi başarılarıyla temsil eden kadın liderlerin yer aldığı liste, aynı zamanda iş dünyasının liderlik, yönetim ve sürdürülebilir iş stratejilerine yön veren şirketlerini, kadın istihdam politikasıyla farklılaşan marka ve kuruluşlarını da gündeme getiriyor. İş dünyasındaki kadınlar, çok yol kat ettiler.

İşte listenin metodolojisi:

Fortune editörleri adayları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirdi:

İşletme büyüklüğü: Kişinin yönettiği işletmenin büyüklüğü, orta vadeli (üç yıllık) ve kısa vadeli (son 12 ay) gelir ve kar büyümesi, karlılık ve piyasa değeri esas alınarak.

İşletme sağlığı: Son 12 aylık likidite, işletme verimliliği ve ödeme gücü ölçütlerine göre.

İnovasyon: Kişi, başka hiç kimsenin başaramadığı ve rakiplerinin takip ettiği bir şey başardı mı?

Etki: Sözleri ve eylemleri başkalarının davranışlarını ne kadar şekillendiriyor?

 

 

