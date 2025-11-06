  • BIST 11073.27
Kıbrıslı Rum 2 sanığın İskele Kaza Mahkemesi'ndeki davası 12 Kasım'a ertelendi

İskele Kaza Mahkemesi’nde “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılanan Kıbrıslı Rum A.K (E-60) ve A.K (K-60) duruşmaları, tanıkların dinlenmesine devam edilerek 12 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.
Kıbrıslı Rum 2 sanığın İskele Kaza Mahkemesi'ndeki davası 12 Kasım'a ertelendi

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmeye devam edildiği duruşma, 12 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı. Ancak diğer iki sanığın “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanma süreci bugün de devam etti.

İddia makamı, bugünkü oturumda bir tanık daha dinletti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.

