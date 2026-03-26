İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Erhürman, Girne halkıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne ziyareti kapsamında, Girne Çarşamba Pazarı ve Beycanlar Çarşısı’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erhürman ziyaretlerinin ardından Girne ilçesine bağlı muhtarlarla da bir araya geldi. Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Girne’de gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı. Girne Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen halkla buluşma etkinliğinde de yurttaşlarla buluşan Erhürman’a ziyaretlerinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul eşlik etti. Bölge halkı Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yoğun ilgi gösterdi.

İçte ve dışta yoğun çalışma ve temaslar

Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, geçtiğimiz gün görev süresinin 5’inci ayını doldurduğunu belirterek, geçen sürede yaptığı çalışmalar ve temaslar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs sorunuyla ilgili yürüttüğü çalışmalardan söz eden Erhürman, dış temaslar kapsamında büyükelçiler, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüştüklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının Kıbrıs sorununun genel kapsamlı çözümüne ilişkin görüşmeler olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanlığının içerideki meseleler konusunda da, mümkün olduğunca aktif bir biçimde ancak yetki sınırları dahilinde çalışmalar yaptığını kaydeden Erhürman, oluşturdukları heyetle yurttaş başvuruları, istekler ve taleplerin değerlendirildiğini aktardı.

Yasama faaliyetlerinin de yakından takip edilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bazı yasama işlemlerinin meclise geri gönderildiğini bazılarının ise Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini aktardı. İlk 4 ayda dış temasların yoğun geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, önemli ülkelerin temsilcileriyle görüştüğünü, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin ortaya koydukları 4 maddelik metodolojiyi anlattıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasının devamında, “karma evliliklerden” doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkını, yeni geçiş noktalarının açılmasını, Metehan’daki geçişlerde yaşanan sıkıntıların biraz olsun hafifletilmesi için yapılması gerekenleri, Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler yetkilileriyle paylaştıklarını söyledi.

“Her türlü iyi niyetli yaklaşımı sergilemeye devam edeceğiz”

Dünyadaki son gelişmeler ve savaş ortamıyla ilgili de konuşan Erhürman, güvenlik endişelerinin yanında ekonomik endişelerin de ortaya çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erhürman, “Barış dili kavramı önüne akıl dilini de koyuyorum. Bu meselede galeyana gelecek halk değiliz. Önce akıl diyorum ve tabii ki barış diyorum. Ama önce akıl diyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon içerisinde davranarak, halkın güvenliğini sağlamak ve ekonomisini korumakla yükümlüyüz. Dolayısıyla bugüne kadar bu konuda yaptığımız her açıklama, attığımız her adımla bu anlayış çerçevesinde ortaya konuldu” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının hayvancılığa büyük zarar verdiğini ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınan tedbirlerle hastalığın hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, KKTC’de hastalık görülünce anında AB, BM ve Rum lider Hristodulis’e şap hastalığı haberini gönderdiklerini ancak karşı tarafın bunu yapmadığını, hastalığın halen yayılmaya devam ettiğini, Rum tarafından aşı talebi gelince, ertesi gün Güney Kıbrıs’a 60 bin aşı gönderdiklerini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini temsil ettiklerinin altını çizen Erhürman, bu çözümün gerçekleşmesinin bir numaralı koşulunun da siyasi eşitlik meselesinin halledilinceye kadar iyi niyetli yaklaşımı sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erhürman, teknik komitelerde de güven yaratıcı önlemlerde de her türlü iyi niyetli yaklaşımı sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.

