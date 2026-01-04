Girne’de araç yangını

Girne’de Tayyar Efendi Sokak üzerinde, park halinde bulunan JU 311 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yağında, aracın motor kısmı ile aynı yerde park halinde bulunan MN 180 plakalı aracın sağ ön çamurluğu ve RY 067 plakalı aracın ise sol dikiz aynası yanarak zarar gördü.
Fotoğraf: Arşiv
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.